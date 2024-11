Game of Thrones: Eine Solo-Serie für Arya Stark? George R.R. Martin macht vielversprechende Andeutungen

Zum Ende von Staffel 8 folgt Arya Stark (Maisie Williams) ihrem großen Nymeria und bricht auf gefährliche Reisen zu weit entfernten Ländern auf. Bildquelle: HBO

Im Finale von Game of Thrones ist Arya Stark in See gestochen, um zu erkunden, was westlich von Westeros liegt. Vielleicht dürfen wir die Abenteurerin tatsächlich sogar auf ihrer Odysseebegleiten, wenn wir George R.R. Martins vielversprechender Andeutung Glauben schenken dürfen.

Der Autor von Das Lied von Eis und Feuer hat in einem neuen Blogpost offenbart, dass er sich vor Kurzem mit Maisie Williams getroffen hat. Dabei haben sich die beiden aber nicht nur über Pizza, Pasta und den ältesten Hutladen von Großbritannien hergemacht, sondern offenbar auch über ein potenzielles Projekt unterhalten.

Ein eigenes Spin-off für Arya Stark?

Allzu konkret wird Martin diesbezüglich allerdings nicht, immerhin möchte der 76-jährige Schriftsteller nichts verschreien . Allerdings lässt er es sich nicht nehmen, zu verraten, dass es sich um ein sehr spaßiges Projekt handeln könnte.

Damit lässt sich die Spekulation natürlich nicht lange bitten. Könnte Maisie Williams in der Rolle von Arya Stark für ein neues Spin-off zu Game of Thrones zurückkehren? Dazu passt natürlich, dass die heute 27-jährige Schauspielerin erst Anfang 2024 gegenüber Stylecaster verriet, auf jeden Fall in die Welt von Westeros zurückkehren zu wollen.

2:03 Game of Thrones - offizieller Trailer zur achten und letzten Staffel

Autoplay

Freilich handelt es sich dabei um keine offizielle Bestätigung. Sollte ein Arya-Projekt von HBO tatsächlich grünes Licht bekommen, würde es definitiv ein paar Jahre dauern, bis es das Licht der Welt erblickt. An Ambitionen, neue Geschichten im Universum von Game of Thrones zu erzählen, mangelt es dem US-Sender dahinter aber definitiv nicht.

Die Zukunft von Game of Thrones

House of the Dragon machte als erstes Spin-off den Anfang, Staffel 3 dazu soll im Jahr 2026 folgen. 2025 startet dann A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, welches sich zeitlich ebenfalls vor den Geschehnissen von Game of Thrones abspielt.

Außerdem gab es bereits Pläne zu einer Serie über eine andere Hauptfigur: Über mehrere Monate hinweg war ein Sequel um Kit Harington als Jon Snow im Gespräch. Das liegt momentan aber auf Eis, weil man dafür nicht die richtige Geschichte finden konnte .

Weiter gibt es immer wieder mal Berichte um neue Serien, von denen aber zahlreiche auch schon wieder abgesägt wurden. So zum Beispiel das Prequel Bloodmoon, für das sogar ein 30 Millionen Dollar teurer Pilot produziert wurde. HBO war davon aber nicht überzeugt und zog dem Projekt den Stecker.

Mehr dazu, was aktuell über die Zukunft von Game of Thrones bekannt ist, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.