Game of Thrones im Kino: Ein Film zum Fantasy-Hit kommt - und vielleicht sogar noch mehr

Womöglich sehen wir bald im Kino, wie es mit Jon Snow nach Staffel 8 weitergeht. Bildquelle: HBO / Warner Bros. Discovery

Bald geht es wohl im großen Stil mit Game of Thrones weiter! Wir reden nicht von House of the Dragon oder dem für 2025 angekündigten neuen Spin-Off The Hedge Knight. Sondern von einem waschechten Kinofilm rund um das populäre Westeros-Epos.

Wirklich viel ist zwar noch nicht zu dem Projekt bekannt, wir lassen es uns aber nicht nehmen, trotzdem schon mal fleißig zu spekulieren.

Was bereits zu dem Game-of-Thrones-Film bekannt ist

Der für seine besten Kontakte in die Traumfabrik bekannte Hollywood Reporter berichtet, dass Warner Bros. derzeit mindestens einen Film rund um das Lied von Eis und Feuer entwickelt. Diese Aussage lässt hoffen, dass es nicht einem abendfüllenden Streifen bleibt, sondern sogar noch weitere folgen könnten.

Das Projekt soll sich aber noch in einem sehr frühen Stadium befinden. Weder sei der Regiestuhl besetzt, noch habe man Drehbuchautoren oder einen Cast für den Film zusammengetrommelt.

Ein Film zu GoT wäre insofern besonders spannend, weil es nicht der erste Versuch ist, die Fantasy-Saga auf die große Leinwand zu bringen. Bereits das große Finale der Serie sollte nicht in der kontrovers diskutierten Staffel 8 stattfinden, sondern im Rahmen von gleich drei Kinofilmen erzählt werden. Daraus wurde jedoch bekanntlich nichts.

Der neue Anlauf würde aber gut zum aktuellen Kurs des Mutterkonzerns Warner Bros. Discovery, zu dem auch HBO zählt, passen. Inzwischen setzt man hier nämlich auf einen sich ergänzenden Mix aus Serien für den hauseigenen Streaming-Dienst MAX und Kinofilmen für das abendliche Popcorn-Vergnügen.

The Batman von Matt Reeves wurde kürzlich etwa mit der immens beliebten Spin-Off-Serie The Penguin fortgesetzt. Nach Dune 2 und noch vor dem dritten Film wartet mit Dune: Prophecy eine TV-Show rund um die Anfänge der Bene Gesserit auf die Fans des heißen Wüstensands.

Und auch die Welt von Harry Potter soll in nicht allzu ferner Zukunft von neuem aufgerollt werden. Diesmal nur eben nicht als Filmreihe im Kino, sondern als Serie für daheim.

Kehrt Jon Snow für den Film zurück?

Abschließend lassen wir noch wie angekündigt eine Runde Spekulatius springen: Worum könnte es im Game-of-Thrones-Film gehen? An selbsternannten GoT-Experten mangelt es in unserer Redaktion nicht und Alex Bernhardt hat auf unsere Nachfrage hin … nun ja, eigentlich hat er uns sofort unaufgefordert seine Vision in epischer Länge mitgeteilt.

Hier die gekürzte Fassung:

Jon wird am Ende von Staffel 8 an die Mauer verbannt, geht aber mit den Wildlingen nördlich der Mauer, um dort ein entspanntes Leben zu führen. Es war ja auch geplant, eine Serie über Jon noch zu machen, vielleicht setzt der Film ja da an?! Wenn ich's mir aussuchen könnte, würde ich vermutlich die erste Schwarzfeuer-Rebellion gerne sehen. Oh, oder Roberts Rebellion! Oder die letzte Schwarzfeuer-Rebellion! Oder Valyria zu Hochzeiten! AHHH! Ich hab mich festgelegt: Die erste Schwarzfeuer-Rebellion. Deshalb spannend, weil sie einen immensen Einfluss auf die Geschichte hatte und genau das GoT-Feeling versprüht, das in den letzten Staffeln vermisst wurde: Intrigen am Hof, Schlachten ohne Drachen, aber so ein bisschen Magie, ohne, dass es alles andere überschattet.

Ob ein Film oder gleich mehrere Kinoabenteuer, Fakt ist: Noch ist nichts davon offiziell. Warner Bros. hat noch keine Ankündigung getätigt, dass es auch im Lichtspielhaus mit Westeros weitergeht. Der Hollywood Reporter gilt in der Branche aber als höchst zuverlässig und bestens informiert, weshalb Fans der Serie und der Bücher sich durchaus schon einmal leise freuen dürfen.