Game of Thrones: Heute vor exakt sechs Jahren erlebten wir diese epische Drachenschlacht

Jamie Lannister sah vor sechs Jahren eine Gelegenheit gekommen, den Krieg zu beenden. Bildquelle: HBO/Warner Bros. Discovery.

Kaum eine Serie ging wohl so ins kollektive Gedächtnis über wie Game of Thrones. Zwar ist es inzwischen schon über vier Jahre her, dass das riesige Fantasy-Epos ein für viele Fans unbefriedigendes Ende fand, doch einige großartige Momente aus der komplexen und düsteren Geschichte bleiben uns wohl noch lange in Erinnerung.

Dazu gehört etwa die vierte Folge der siebten Staffel mit dem Namen Kriegsbeute , die uns vor genau sechs Jahren eine unvergessliche und beeindruckende Schlacht lieferte.

Ritter gegen Bestie

In Kriegsbeute kam es zum ersten Mal zum militärischen Aufeinandertreffen von Lannisters und der Dothraki-Armee von Daenerys Tagaryen (Emilia Clarke). Die riesige Schlacht zwischen den verfeindeten Familien sorgte für offene Münder. Hier zeigte sich die zerstörerische Kraft eines Drachen, der die Reihen der Lannisterarmee mit Leichtigkeit in Flammen aufgehen ließ:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Neben den wirklich beeindruckenden Bildern, die in dieser Schlacht entstanden, bewegte viele von uns auch ein gewisser Zwiespalt. Schließlich gab es hier auf beiden Seiten sympathische Figuren, wie etwa Bronn (Jerome Flynn) oder Tyrion (Peter Dinklage). Aber auch das Ende der Folge war ein Paukenschlag:

Im Moment der drohenden Niederlage versuchte der todesmutige Jamie (Nikolaj Coster-Waldau), Daenerys zu töten, die wegen einer Verletzung ihres Drachen gelandet war. Bevor er vom Feuer des Drachen gegrillt wird, zieht ihn jedoch Bronn in das rettende Wasser des nahen Flusses.

Eine der besten Episoden

19:16 Game of Thrones Season 7 Episode 4 - Review-Video: "Kriegsbeute" - Review-Video: "Kriegsbeute"

Die Folge gilt sowohl bei Fans als auch bei Kritikern als eine der besten von Staffel 7, für manche sogar der Serie. Bei Rotten Tomatoes kommt Kriegsbeute auf 97 Prozent, und auch IMDb listet durchschnittliche Bewertungen von 9,7 aus 10 Sternen. Warum die Folge auch für Maurice ganz großes Kino war, diskutiert er in der obigen Review.

Übrigens: Die Folge hält bis heute den Rekord für die meisten gleichzeitig in Brand gesteckten Stuntleute. Da soll noch mal einer von euch sagen, GameStar.de zu lesen bildet nicht!

Mehr zu Game of Thrones und anderen Film- und Serienhighlights findet ihr natürlich auch bei uns, wir haben euch einige Vorschläge herausgesucht:

Erinnert ihr euch noch an die große Schlacht zwischen Dothraki und Lannisters? Gefiel sie euch auch so gut wie vielen anderen Fans, oder wart ihr nicht ganz so begeistert? Welcher Kampf in Game of Thrones hat euch am besten gefallen, und war es für euch gleichzeitig auch die beste Schlacht aus Filmen und Serien? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!