Lächerliche 1 Euro: Microsoft Game Pass ist wieder spottbillig, aber nur für kurze Zeit

Kaum wurden die Abo-Preiser erhöht, könnt ihr beim Game Pass schon wieder saftig sparen.

Erst im März hat Microsoft angekündigt, dass man den Game Pass nicht mehr vergünstigt ausprobieren könne. Den Worten folgten Taten und die Trauer war groß. Doch damit ist jetzt Schluss, denn aktuell bekommt ihr ihn erneut für den lächerlichen Preis einer Tüte Gummibärchen. Und das Beste ist, davon profitieren nicht nur komplette Neulinge.

Was beinhaltet das Angebot?

Ihr habt die Wahl zwischen zwei Abos, dem PC Game Pass und dem Game Pass Ultimate. Seht hier welche Vorteile die Angebote mit sich bringen:

PC Game Pass

Unbegrenzter Zugriff auf über 100 PC-Spiele

Exklusive Angebote und Rabatte

Zugang zu EA Play

Preis nach Probemonat: 10 Euro pro Monat

Game Pass Ultimate

Unbegrenzter Zugriff auf über 100 PC- und Konsolenspiele

Exklusive Angebote und Rabatte

Zugang zu EA Play

Zugang zu Xbox Gold

Zugang zu Cloud-Gaming

Preis nach Probemonat: 15 Euro pro Monat

Nach dem Probemonat verlängert sich das Abo automatisch. Ihr könnt es aber vor Ablauf kündigen und müsst somit keinen vollen weiteren Monat zahlen. Den Detektiven unter euch wird aufgefallen sein, dass der der Game Pass Ultimate alles vom PC Game Pass enthält, aber auch viel teurer ist. Ihr solltet also auf jeden Fall zum Game Pass Ultimate greifen, jedoch beachten, dass ihr rechtzeitig wechselt, falls er euch eigentlich zu teuer ist.

Welche Spiele es im Game Pass gibt, welche noch kommen und weitere interessante Beiträge findet ihr hier:

Wie nehmt ihr das Angebot in Anspruch?

Das Angebot richtet sich vorzugsweise an Neukundinnen und Neukunden, um diese in den Bann der schier endlosen Spielebibliothek zu bringen. Wer den Game Pass allerdings schon abonniert und es vor einigen Monaten beendet hat, kann ebenfalls das Angebot in Anspruch zu nehmen. Wie viele Monate eure Kündigung mindestens her sein muss und welche Kriterien sonst noch erfüllt werden müssen, ist nicht bekannt. Wer in diesem Jahr noch kein Abo hatte und mindestens vier Monate abstinent war, sollte das Angebot aber in Anspruch nehmen können.

Den Game Pass bekommt ihr entweder auf der Internetseite von Microsoft oder auf eurer Xbox-Konsole.

Was haltet ihr von dem Microsoft Game Pass? Habt ihr ihn schon mal benutzt oder seid aktuell Abonnentin oder Abonnent? Welches ist euer Spiele-Highlight in der gigantischen digitalen Spielebibliothek? Wie viel wäret ihr bereit dafür auszugeben? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!