Game Pass: Ab sofort könnt ihr eines der besten Assassin's Creed spielen

Abonnenten des PC Game Pass kommen im September weiter auf ihre Kosten: Nachdem erst vor wenigen Tagen angekündigt wurde, dass demnächst unter anderem der Survival-Hit Valheim hinzugefügt wird, könnt ihr jetzt schon vier Neuankömmlinge herunterladen.

Insbesondere Spieler, die in der Vergangenheit mit der Assassin's-Creed-Reihe geliebäugelt haben, dürfen sich freuen: Mit Odyssey könnt ihr schon jetzt einen der besten Serienteile über den Game Pass spielen. Und noch viel mehr, wie unsere große Übersicht aufzeigt:

Welche Spiele es ansonsten im September gibt und welche noch dazu kommen, verraten wir euch übrigens in einem eigenen Artikel.

Assassin's Creed Odyssey

Release: 05. Oktober 2018 | Entwickler: Ubisoft Quebec | Im Game Pass ab: 15. September 2022

Die Assassin's-Creed-Reihe unternahm mit Origins einen spielerischen Neustart, der anschließend mit Odyssey fortgesetzt wurde. Dabei spielt die Geschichte sogar vor den Ereignissen des Vorgängers, denn ihr seid vorwiegend im alten Griechenland unterwegs und steuert auch keinen waschechten Assassinen.

Stattdessen schlüpft ihr zu Beginn des Spiels entweder in die Haut von Kassandra oder Alexios, die sich beide als herkömmliche Söldner verstehen. Nach und nach wandelt ihr aber auf den Urpfaden des späteren Assassinen-Ordens, aber bis dahin müsst ihr einiges an Spielzeit investieren. Assassin's Creed: Odyssey ist ein waschechtes Action-Rollenspiel inklusive zahlreichen Nebenquests, Dialogoptionen und natürlich der Jagd nach immer besserer Ausrüstung.

Zusätzlich gibt es auch wieder wie einst in Assassin's Creed 4: Black Flag Seeschlachten und die riesige offene Welt bietet das eine oder andere Geheimnis. Anders ausgedrückt: Wer sich für Odyssey entscheidet, dürfte bis zu 100 Stunden oder länger beschäftigt sein.

Wie es übrigens mit Assassin's Creed weitergeht, enthüllte Ubisoft vor kurzem in einem Livestream:

Welche Spiele sind noch dazu gekommen?

Aber nicht nur Assassin's Creed Odyssey wurde im Rahmen der Tokyo Game Show dem PC Game Pass hinzugefügt, sondern noch drei weitere Spiele sind ab sofort erhältlich:

Ni no Kuni - Der Fluch der Weißen Königin: Das japanische Rollenspiel entstand aus einer Zusammenarbeit von Level-5 und Studio Ghibili (Prinzessin Mononoke) und lässt euch eine fantasievolle Welt erkunden, sowie eine tolle Anime-Sequenzen erleben. Mehr dazu erfahrt im Test:

Danganronpa V3 - Killing Harmony: Düstere Visual-Novel, in der 16 Schüler entführt werden und grausame Aufgaben lösen müssen. Eure Entscheidungen spielen dabei eine wichtige Rolle, um das Überleben der einzelnen Charaktere zu sichern.

Fuga - Melodies of Steel: Ungewöhnliches Rollenspiel, bei der ihr ausgerechnet Kindern die Kontrolle über die Geschütztürme eines Panzers anvertraut. Dabei müsst ihr auch abseits der Kämpfe euch um die Zufriedenheit der Insassen kümmern.

Darüber hinaus kündigte Microsoft auch an, dass ab dem 20. September Deathloop von den Arkane Studios dem Game Pass hinzugefügt wird.

Freut ihr euch über die überraschend hinzugefügten Spiele in den Game Pass oder gefallen euch die Spiele nicht so gut? Kennt ihr sie eventuell auch einfach schon? Schreibt uns doch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare!