Zwei richtig gute Survival-Spiele landen bald im Game Pass

Game-Pass-Abonnenten dürfen sich in den nächsten Tagen und Wochen wieder auf einige neue Spiele freuen, darunter zwei Survival-Highlights. Wir stellen euch die beiden neuen Titel kurz vor. Wenn ihr nach einem bestimmten Spiel im Game Pass sucht, oder wissen wollt, welche Spiele eures Lieblingsgenres im Abo dabei sind, dann hilft euch unsere große Übersicht weiter:

Alle Spiele, die im September 2022 neu dazukommen, findet ihr dagegen in einem eigenen Artikel.

Valheim

Release: 2. Februar 2021 (Early Access) | Entwickler: Iron Gate AB | Im Game Pass ab: 29. September 2022

Valheim ist ein klassisches Steam-Phänomen: Anfang 2021 legte das Survival-Spiel einen extrem erfolgreichen Start hin und konnte zeitweise über 500.000 Spielerinnen und Spieler in seine Welt locken. Diese Zeiten sind inzwischen vorbei und heute erkunden nur noch einige tausend Wikinger die mythologische Welt. Der Spielbarkeit tut das aber keinen Abbruch, denn ihr wagt euch entweder allein, oder mit bis zu 9 Freunden in die Welt von Valheim.

Dort angekommen müsst ihr überleben, indem ihr euch Nahrung beschafft, die prozedural generierte Welt nach Rohstoffen absucht, eine Basis errichtet und Bossmonster besiegt. Ihr könnt sogar Schiffe bauen, um zu anderen Gebieten zu segeln. Stellt euch allerdings darauf ein, dass Valheim nur sehr langsam Updates mit neuen Inhalten erhält. Dafür gibt es allerdings bereits richtig gute Mods:

Grounded

Release: 28. Juli 2020 (Early Access)/27. September 2022 (Vollversion) | Entwickler: Obsidian Entertainment | Im Game Pass ab: 27. September 2022

In Grounded erwartet euch ein ganz neuer Blickwinkel: Ihr wurdet nämlich geschrumpft und seid nun ein Mensch von der Größe einer Ameise, der in einem großen Garten überleben muss. Dort lauern euch allerlei sechs- und achtbeinige Krabbler auf und machen euch das Leben schwer. Ihr erlebt klassisches Survival-Gameplay, kümmert euch also um Verpflegung, stellt neue Ausrüstung her und erkundet die Karte. Spielen könnt ihr wahlweise alleine oder mit bis zu drei Freunden.

Zusätzlich bietet Grounded auch eine lineare Story-Kampagne, die sich um eure Schrumpfung und deren Hintergründe dreht. Mit dem Game-Pass-Release Ende September verlässt das Spiel übrigens auch den Early-Access und kann dann in der Vollversion genossen werden. Schon jetzt kommt der Titel aber ziemlich gut an und wird von 88 Prozent der Steam-Rezensenten positiv bewertet. Warum sich Grounded lohnt, erklärt euch auch Survival-Experte Christian:

Werdet ihr eines der beiden neuen Survival-Spiele im Game Pass ausprobieren, oder gefallen euch diese Titel nicht so gut? Kennt ihr sie etwa schon und könnt sie auch anderen weiterempfehlen? Und auf welche Spiele hofft ihr als nächstes im Game Pass? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!