Xbox und PC Game Pass im Februar 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge im Überblick

Dank Persona 3 Reload startet der Februar im Game Pass direkt mit einem Highlight.

Beim Xbox Game Pass ist jeden Monat ein Kommen und Gehen. Im Februar könnt ihr euch über das Remake eines absoluten JRPG-Klassikers freuen, das pünktlich zum Release im Abo erscheint. Allerdings werden wohl wie gewohnt auch einige Titel aus dem Abo rausfliegen.

Wir halten euch auf dem Laufenden: Es werden noch weitere Zugänge und Abgänge für Februar 2024 bekannt gegeben werden. Sobald das der Fall ist, werden wir sie in diesem Artikel aktualisieren.

Highlight: Persona 3 Reload

1:09 Mit Persona 3 Reload kommt ein Remake des Hit-Rollenspiels auf Basis von Persona 5

Mit dem Remake des inzwischen etwas angestaubten RPG-Klassikers Persona 3 wird dessen Grafik und Technik nach dem Vorbild von Persona 5 an die Gegenwart angepasst und verbessert.

Als Gruppe von Teenagern geht ihr einerseits der übernatürlichen »Dark Hour« auf den Grund, kämpft rundenbasiert gegen Dämonen und bringt andererseits euren Schulalltag und eure wohlverdiente Freizeit im Kalender unter. In unserem Test zum Spiel verraten wir euch, ob Persona 3 Reload etwas taugt.

Persona 3 Reload erscheint pünktlich zum Release am 2. Februar 2024 für PC, Konsole und Cloud im Xbox Game Pass.

Weitere neue Spiele im Februar 2024

6. Februar

Anuchard: Ein klassisches 2D-Action-Adventure im Stile der älteren Zelda-Spiele. (PC, Konsole und Cloud)

15. Februar

PlateUp: Bei dieser kooperativen und actionreichen Küchensimulation mit Roguelite-Progression müsst ihr eure Kunden bedienen und sie zufriedenstellen. (PC, Konsole und Cloud)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Februar 2024

Noch sind keine Abgänge für den Februar 2024 bekannt. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr es in diesem Artikel.

