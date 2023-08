Die gamescom hat ihr eigenes Story-Rollenspiel - und ihr könnt es jetzt schon kostenlos spielen

Epix begleitet die gamescom schon seit 2021.

Die E3 fiel zwar auch dieses Jahr aus, dafür findet aber Ende August die gamescom in Köln statt. Und bevor es in wenigen Wochen losgeht, könnt ihr bereits die ersten Kapitel des kostenlosen Community-Abenteuers Epix spielen, und sogar verschiedene Preise gewinnen. Alles, was ihr über Epix wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Disclaimer: Webedia Gaming (GameStar, GamePro, MeinMMO) begleitet das große Spiele-Event als offizieller Medienpartner der gamescom 2023.

Was ist Epix überhaupt?

Epix ist ein kostenloses, textbasiertes Adventure, bei dem ihr den Roboter EPI durch das gamescomVerse. Ihr löst zahlreiche Quests, um einer jungen KI zu helfen, füttert sie mit Daten und beschützt sie vor einer bösen Macht.

Insgesamt setzt sich Epix aus acht Kapiteln in verschiedenen Welten zusammen, die nach und nach freigeschaltet werden. Neben einem Pilzwald verschlägt es euch dann unter anderem in eine futuristische Cyberpunk-Stadt, in eine Fantasywelt und auf eine Pirateninsel.

Bisher ist nur Kapitel Eins verfügbar, das ihr auf der offiziellen Website der gamescom spielen könnt. Bis zur gamescom werden noch zwei weitere Kapitel freigeschaltet, die letzten Fünf erscheinen dann während der Messe.

Die Geschichte von Epix startet dieses Jahr in diesem verträumten Pilzwald.

Um Quests zu lösen, müsst ihr Rätsel lösen, Fragen beantworten, bestimmte Orte besuchen (digital oder auf dem Messegelände) oder mit der Community interagieren. Als Belohnung gibt es Erfahrungspunkte, Profil-Icons, Hintergründe und mehr.

Ihr könnt aber auch handfestere Schätze ergattern, wie etwa Rabattcodes, Zusatzinhalte für beliebte Spiele, Merchandise und stark limitierte Sammlerstücke . Wer sich den Epix Loot Detektor kauft, hat sogar die Chance, täglich eine Freikarte für die Gamescom zu gewinnen, und schaltet exklusive Quests und Avatare frei.

Ihr wollt die gamescom 2023 auch besuchen, oder von Zuhause aus verfolgen? Dann findet ihr bei uns alle wichtigen Infos zur großen Spielemesse:

Werdet ihr dieses Jahr zur Gamescom fahren, und besucht ihr auch uns auf dem Messegelände? Oder bleibt ihr dieses Mal lieber zu Hause? Wollt ihr auch Epix ausprobieren, oder habt ihr Kapitel Eins vielleicht sogar schon durchgespielt? Würdet ihr spontan noch nach Köln fahren, wenn ihr eine Freikarte gewinnt? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!