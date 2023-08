Indie Cup Germany: Hier stellen sich die spannendsten Geheimtipps der gamescom vor

Pioneers of Pagonia und viele andere Indie-Spiele aus Deutschland sind beim Indie Cup nominiert.

Gerade für kleine Spiele ist unheimlich wichtig, dass sie die Aufmerksamkeit von potenziellen Fans wecken. Ein möglicher Weg dorthin sind Preisverleihungen – zum Beispiel der Indie Cup Germany 2023.

Hier nehmen viele Spiele aus Deutschland teil, von denen ihr vermutlich noch nichts gehört habt, die aber wirklich spannend klingen! Wir stellen euch die Nominierten vor.

Wer macht mit beim Indie Cup Germany?

Wer kann teilnehmen? Mindestens ein Festangestellter des jeweiligen Entwicklerstudios muss seinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Außerdem dürfen wirklich nur unabhängige Studios teilnehmen, die zudem einen spielbaren Build liefern. Das heißt, sämtliche Nominierten sind schon spielbar, wenn auch meistens nicht öffentlich.

Das sind die Kategorien:

Most Anticipated / Most Promising Award

Rising Star Award

Critic’s Choice Award

Jeweils ein Spiel kann sich den Award sichern. Manche sind gleich für mehrere Kategorien nominiert.

Das sind die Nominierten in jeder Kategorie

Most Anticipated / Most Promising

Insect Worlds

Closer the Distance

REVEIL

Light of Atlantis

For An

Sons of Valhalla

Pioneers of Pagonia (wir haben eine große Preview für euch!)

Harold Halibut

REKA

Tiny Bookshop

The Darkest Files

Between Horizons

14:29 Pioneers of Pagonia - Das sagt Maurice zum ersten Gameplay vom neuen Spiel des Siedler-Erfinders

Rising Star

Insect Worlds

The Settlings

Light of Atlantis

The Fermi Paradox

Rogue Voltage

Soulitaire

Tiny Bookshop

Venice after Dark

Critic’s Choice

It's a Wrap!

Closer the Distance

REVEIL

Sons of Valhalla

Paws and Leaves - A Thracian Tale

Harold Halibut

REKA

I am OK

Tiny Bookshop

Venice after Dark

Viele davon werdet ihr auch im Rahmen der gamescom kennenlernen, zum Beispiel bei der Indie Arena Booth (deren komplettes Programm findet ihr hier). Darunter etwa das Story-Spiel Closer the Distance, das sich mit Tod und Verlust beschäftigt. Oder das Unterwasser-Metroidvania Light of Atlantis.

Von wegen Sommerloch, das Programm in den kommenden Wochen ist prall gefüllt: Wir werden euch natürlich bei GameStar immer über die spannendsten Indies auf dem Laufenden halten, die sich in diesem Spielesommer vorstellen! Schaut also am besten regelmäßig bei uns rein, vor allem während der gamescom – also vom 23. bis 27. August 2023.