GameStar live auf MAX - Wir spielen die PC-Beta von Call of Duty: Black Ops 4

Back in Black - Call of Duty: Black Ops 4 geht in die Beta und wir sind live dabei. Der Shooter will die Marke weg vom Arcade-Titel wegbewegen und übernimmt Features aus Taktik-Shootern wie Rainbow Six: Siege und Counter-Strike: Global Offensive.

Die Beta beginnt offiziell am 10. August ab 19 Uhr deutscher Zeit für Vorbesteller, einen Tag später ist die Beta offen für alle Spieler. Schaut uns bei unserem Twitch-Kanal MAX vorbei, den Stream übernimmt GameStar-Redakteur Stefan Köhler.

Alle Infos zur Beta von CoD: Black Ops 4: Inhalt, Startzeit, Download