Borderlands 3, ein Penn-&-Teller-Spiel und irgendwas mit Robotern sind nur drei der Teaser, die Gearbox für die PAX East nächste Woche postete. Jetzt gesellen sich noch Bulletstorm und Duke Nukem hinzu. Derzeit können die Fans nur darüber rätseln, was hinter all diesen Andeutungen steckt.

Bulletstorm und der Duke haben Vergangenheit. Der Hauptcharakter von Duke Nukem war 2017 ein spielbarer DLC-Character im Re-Release Bulletstorm: Full Clip Edition. Die Spekulationen, was der Teaser bedeuten könnte, reichen derzeit von einem neuen Bulletstorm oder Duke Nukem bis hin zu einem Port der Spiele für die Nintendo Switch. Da sich Gearbox selbst bedeckt hält, lassen sich diese aber weder verneinen noch bestätigen.

“Time to tease another game for PAX!” pic.twitter.com/iSe5PTBwMi — Gearbox Official (@GearboxOfficial) March 18, 2019

Der Bulletstorm-Entwickler hat Interesse an einem Nachfolger. Das erklärte das Studio People Can Fly zumindest noch im Oktober letzten Jahres. Allerdings ist eine zeitnahe Veröffentlichung eher unwahrscheinlich, denn der Entwickler arbeitet aktuell zusammen mit Square Enix an einem neuen AAA-Shooter. Die Zusammenarbeit gab People Can Fly im Juni 2017 bekannt.

Mit Duke Nukem Forever erschien das letzte Spiel um den Duke vor nunmehr acht Jahren. Die Entwicklung startete 2009. Ein Projekt mit diesem Namen kündigte das Studio 3D Realms jedoch bereits 1997 an und es entwickelte sich aufgrund seiner zahlreichen Verschiebungen zu einem der bekanntesten »Vaporware«-Spiele.

Gewissheit über die neuen Projekte wird es wohl erst zwischen dem 28. bis 31. März geben. Dann findet die PAX East in Boston, USA statt. Zu der erwarten viele Spieler eine Ankündigung von Borderlands 3 und natürlich Informationen zu den zahlreichen derzeit angeteaserten Projekten.

GameStar-Podcast - Plus-Folge 48: Meisterhafte und miserable Fortsetzungen, Teil ZWEI!