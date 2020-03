Eins muss man Kurt »Kurt0411« Fenech lassen - er ist hartnäckig. Der professionelle FIFA-Streamer befindet sich seit einiger Zeit in einer Art Schlammschlacht mit niemand Geringerem als Electronic Arts. Denn der Publisher hat den ehemaligen Profi vor Kurzem permanent von allen EA-Spielen gebannt.

Der Streamer hat sich allerdings kurzerhand einen weiteren EA-Account erstellt, der direkt wieder gesperrt wurde. Also hat sich Kurt einen dritten Account erstellt und unter dem Motto »Ban to Glory« weiter auf Twitch gestreamt. Das scheint EA wiederum gar nicht gefallen zu haben, weshalb sie nun zu drastischeren Mitteln greifen: Statt Kurts dritten EA-Account zu sperren, hat der Publisher offenbar einen Bann von Twitch in die Wege geleitet.

Die Debatte um Kurt zieht sich nicht erst seit dieser Woche hin. Bereits in der Vergangenheit geriet der Profi mit dem Publisher aneinander und wurde deshalb auch schon von Turnieren ausgeschlossen. Als Begründung nennt EA das toxische Verhalten des Spielers, der gegen EA und andere Streamer gehetzt haben soll.

Electronic Arts wird deshalb auch nicht müde, gegen seine Streams vorzugehen. Hier der genaue zeitliche Ablauf der Sperren, die Kurt in den letzten Tagen kassiert hat:

Grundsätzlich kann EA nicht einfach entscheiden, ob ein Twitch-Streamer eine Abmahnung bekommt oder nicht. Immerhin muss dafür gegen die Richtlinien von Twitch verstoßen werden. Offenbar hat EA in diesem Fall aber einen Urheberrechtsverstoß angebracht. Das geht aus einer E-Mail hervor, die Kurt auf Twitter geteilt hat:

Nothing to do with Twitch, the same EA employee filed a complaint using EA's name to once again copyright-strike my channel. The part that I find the most pathetic in all of this is once again no communication from the cowards. Oh and finished my last game on FIFA the right way? pic.twitter.com/LI9p7SHqgM