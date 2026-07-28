Die neue Gegenwartsstory in AC Black Flag Resynced belohnt euch mit äußerst starken Schwertern, aber lohnt sich auch für die Geschichten selbst

Die versteckte Gegenwartsstory von Assassin's Creed lohnt sich allein schon für die Beute.

Die Gegenwartsstory von Assassin's Creed hat einen schweren Stand. Nachdem Ubisoft mehrmals die Hauptfigur ausgetauscht und Geschichten nicht zuende erzählt hat, hatten viele Spielerinnen und Spieler irgendwann die Nase davon voll. In den neueren Spielen wurde daher der Gegenwarts-Anteil stark zurückgefahren, ganze parallele Sequenzen in der Moderne gibt es nicht mehr.

Auch in Black Flag Resynced wurde die alte Gegenwartsstory gestrichen und durch vier neue, versteckte Animus-Risse ersetzt. Die belohnen euch aber mit starken Waffen und einer neuen Geschichte.

So findet ihr die Animus-Rifts

Um diese Risse zu spielen, müsst ihr jeweils die Hauptstory bis zu einem bestimmten Punkt spielen. Das letzte wird erst nach dem Epilog freigeschaltet, die Belohnung gibt es also ebenfalls erst nach dem Beenden der Story. Die Risse werden außerdem nicht direkt auf der Karte angezeigt oder bekommen eine Questmarkierung, sondern ihr müsst sie selbst finden:

Der erste Riss wird nach der Quest Ein einzelner Wahnsinniger freigeschaltet. Es befindet sich direkt im Süden von Great Inagua, bei den Koordinaten 825,429.

So sieht ein Riss auf der Weltkarte aus, angezeigt wird er nur, wenn ihr nah genug seid.

Der zweite Riss ist nach der Quest Gehe nicht in Frieden verfügbar. Er befindet sich nördlich von Nassau an den Koordinaten 604,784.

verfügbar. Er befindet sich nördlich von Nassau an den Koordinaten 604,784. Der dritte Riss taucht nach der Quest Alles ist erlaubt auf. Er befindet sich im Nordwesten der Isla de Sacrificios an den Koordinaten 14,559.

auf. Er befindet sich im Nordwesten der Isla de Sacrificios an den Koordinaten 14,559. Der letzte Riss kann erst nach dem Epilog gespielt werden. Er befindet sich bei der Insel Mysteriosa an den Koordinaten 363,176.

1:08:09 Vergesst epische Seeschlachten! Historiker analysieren AC Black Flag Resynced |mit Geschichtsfenster

Autoplay

Als Belohnung gibt es nach dem Abschluss aller vier Rifts ein besonderes Paar Pistolenschwerter: Die verursachen nicht nur enorm viel Schaden, sondern haben auch zwei praktische Spezialfähigkeiten:

Jedes Mal, wenn ihr einen Gegner tötet, erleiden auch Gegner in der Nähe Schaden.

Wie der Name schon verrät, können die Schwerter auch zwei Pistolenschüsse ohne Munitionskosten abfeuern.

Aber selbst, wenn euch die Schwerter nicht reizen. Die Risse sind auch für Story-Fans nicht uninteressant: In den ersten drei Teilen dieser neuen Geschichte geht es um Alternativszenarien für das Leben Edwards und seiner Verbündeten, doch - ohne zu viel zu verraten - Teil vier schließt dann an die Gegenwart an und liefert gleich auch einen Hinweis auf das nächste Assassin's Creed, mehr dazu lest ihr oben im Kasten.

Zwar gibt es auch in den Rissen keine richtigen Gegenwarts-Sequenzen mehr, in denen ihr herumlauft und etwa wie im originalen Black Flag ein Abstergo-Büro erkundet, trotzdem erzählen die Risse eine vollständige und spannende Geschichte. Am besten ihr nehmt sie euch also gleich nach der Story am Stück vor.