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Ihr vermisst einige der besten Kampfmechaniken aus AC Black Flag im neuen Resynced? Noch gibt's Hoffnung

Im originalen Black Flag konntet ihr mit Edwards versteckter Klinge kämpfen. Im aktuellen Remake vermissen viele Fans diese Option - noch besteht laut Chefentwickler Richard Knight aber Hoffnung auf deren Rückkehr.

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Jesko Buchs
20.07.2026 | 15:35 Uhr

53,99 €

Da lacht Edward: Aktuell gibts in Black Flag Resynced keine Kämpfe mit der versteckten Klinge. Die könnten aber in Zukunft noch kommen. Da lacht Edward: Aktuell gibt's in Black Flag Resynced keine Kämpfe mit der versteckten Klinge. Die könnten aber in Zukunft noch kommen.

Wer die älteren Assassin's Creed-Teile gespielt hat, wird sich erinnern, dass ihr euch damals nicht nur mit dem Schwert gegen Gegner zur Wehr setzen konntet, sondern auch mit der versteckten Klinge. Denn in allen Serienteilen, bis einschließlich des von vielen unterschätzten Rogue, konntet ihr die Assassinen-Armklinge als Hauptwaffe ausrüsten und damit in Kämpfen etwa auch blocken - so auch in Black Flag von 2013.

Das aktuelle Remake überarbeitet das Kampfsystem von Black Flag und verpasst ihm den Rollenspiel-Anstrich von Assassin’s Creed Shadows: Gegner haben jetzt eine Blockleiste, die wir erst mit Edwards Säbeln herunterhauen müssen, bevor wir uns die Lebensleiste vornehmen. Spezialangriffe wie Tritte und Fußfeger gibt's noch. Mit der versteckten Klinge kämpfen können wir in Black Flag Resynced aber nicht mehr - und genau das ärgert aktuell viele Fans.

Womöglich könnte sich das in Zukunft aber noch ändern, denn Game Director Richard Knight hat kürzlich im Interview verraten, dass die versteckte Klinge vor dem Launch schlichtweg nicht auf der Prioritätenliste der Entwickler stand.

Video starten 1:02:27 Ein fast perfektes Remake, aber... | Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Review-Talk

Was hat der Chefentwickler konkret verraten?

Im Interview mit dem bekannten Assassin's Creed-YouTuber JorRaptor äußerte sich Richard Knight jüngst zu der Frage, warum die versteckte Klinge eine vergleichsweise kleinere Rolle im Remake spielt. Schlussendlich seien dafür die interne Priorisierung von Ressourcen ausschlaggebend gewesen. Das Team habe sich überlegen müssen, was sie zuerst fertigstellen wollten:

Während der Entwicklung haben wir uns Edward angeschaut - da war er bereits recht mächtig und hatte jede Menge Tools zur Verfügung – dann haben wir dem Kern-Kampfgameplay [dem Schwertkampf] Vorrang eingeräumt, weil wir das unbedingt auf den Punkt bringen mussten.

Dinge wie Wurfwaffen sind zwar cool, aber es ist einfach so: Edward hat doch schon zehn Möglichkeiten, jemanden zu töten. Angesichts des Aufwands, weitere Funktionen zu entwickeln und mit den heutigen Charakteren, 3D-Modellen und Animationen von Grund auf neu zu erstellen, ist der Aufwand also viel größer. Für uns hatte das einfach eine niedrigere Priorität.

Der Schwertkampf hatte für das Team bei Ubisoft Singapur also schlichtweg Priorität gegenüber weiteren Seitenwaffen. Das heißt aber nicht, dass diese in Zukunft nicht noch ihren Weg in Black Flag Resynced finden könnten. Denn nach einem Ausschluss hört sich das nicht an - im Gegenteil.

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So erklärte Knight, dass die Entwickler aktuell sehr genau beobachten, was sich die Spieler für die Zukunft von Black Flag Resnyced wünschen: »Wir können keine Versprechungen machen, aber wir hören der Community zu. Wir sind daran interessiert, was die Leute am meisten wollen.«

Wenn ihr die versteckten Klingen als Hauptwaffen wollt, dann solltet ihr Ubisoft das in den entsprechenden Foren auch wissen lassen. Ein bisschen mehr Waffenvielfalt würde dem Spiel aber nicht nur bei Edward, sondern auch im Hinblick auf seine Gegner guttun. Mehr Neuigkeiten rund um Assassin's Creed lest ihr in der obigen Linkbox.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Release: 09.07.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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