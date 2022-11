Geheime Änderungen für Battlefield 2042: Was nicht in den Patch Notes für Season 3 steht

Season 3 von Battlefield 2042 ist nun seit einigen Tagen am Start und bringt wiederum einige Spielerinnen und Spieler zurück zum Shooter. Auf Reddit berichten diese von zahlreichen Änderungen, die mit Update 3.0 kamen, aber nicht in den Patch Notes genannt werden. Welche geheimen Neuerungen es für den Shooter gibt, erfahrt ihr hier. Alle anderen wichtigen Informationen zu Season 3 haben wir euch dagegen in unserer Übersicht zusammengefasst:

Performance-Verbesserungen und Mehr

In einem Sammelpost listen Mitglieder des Subreddits für Battlefield 2042 aktuell zahlreiche undokumentierte Änderungen von Update 3.0 auf, die ihnen beim Spielen aufgefallen sind. Der Verfasser des Posts bemüht sich darum, die geheimen Änderungen zu verifizieren, trotzdem handelt es sich um keine offiziellen Informationen und es besteht die Möglichkeit, dass sich die Community in einigen Punkten irrt.

Einige der interessantesten und wichtigsten entdeckten Änderungen möchten wir hier aufführen:

Deutliche Performance-Verbesserungen: Offenbar läuft Battlefield 2042 mit dem neuesten Update auf einigen PC-Systemen deutlich flüssiger, es wird vielfach von höheren FPS berichtet. Schon seit dem Release haben viele Spielerinnen und Spieler mit Performance-Problemen zu kämpfen, eine Verbesserung wäre hier also mit Sicherheit eine sehr gute Nachricht.

Zielhilfe auf Konsolen angepasst: Offenbar wurde die Zielhilfe für Konsolenspieler verändert. Ob es nun leichter oder schwieriger für Konsolenspieler wird, ist aber noch nicht klar.

Neue Specialist-Kommentare: Die "witzigen" Sprüche der Specialists kommen bei der Community nicht sonderlich gut an. Nun wurden einige neue Sätze für sie aufgenommen, die ihr im Hauptmenü, am Anfang einer Runde und im Spiel hören könnt.

Änderungen am Waffen-Rückstoß: Bei einigen Waffen ist der visuelle Rückstoß nun deutlich größer.

Änderungen an der Fahrzeug Physik: Vor Season 3 war es möglich, mit einem leichten Transportfahrzeug einen Panzer umzuwerfen, nun lässt sich der Panzer durch Rammen kaum noch bewegen.

UI einfärben: Mit dem neuesten Update könnt ihr nun außerdem die Farbe eurer Benutzeroberfläche ändern. Nicht weltbewegend, aber ganz nett.

Die vollständige Liste an geheimen Änderungen, die auch noch erweitert werden soll, könnt ihr direkt hier angucken:

Was gibt es noch zu Season 3 zu wissen?

2:08 Battlefield 2042 zeigt erstes Gameplay zu Season 3 mit dem neuen Railgun-Panzer

Während mit dem Beginn von Season 3 schon einige neue Inhalte darauf warten, freigeschaltet und ausprobiert zu werden - ihr seht sie im obigen Trailer - versprechen die Entwickler noch weitere wichtige Neuerungen, die in den nächsten Monaten folgen sollen. So steht etwa die Rückkehr zum Klassensystem an, die im Frühjahr 2023 erfolgen soll:

78 0 Mehr zum Thema Battlefield 2042 bekommt wieder Klassen

Außerdem werden zwei weitere Karten deutlich verbessert. Update 3.1 bringt eine neue Version von Manifest, während zusammen mit dem Klassensystem die Map Umbruch in neuem Glanz erstrahlen soll. Was die Entwickler noch für die Zukunft geplant haben, könnt ihr in unserem Artikel zum Thema nachlesen.

Was haltet ihr von Season 3? Macht euch die neue Map Spaß und habt ihr auch schon manche der undokumentierten Änderungen entdeckt? Oder konnten euch die neuen Inhalte nicht zu dem Shooter zurück locken? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!