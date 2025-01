Half-Life 3: Ein neuer Eintrag auf Steam lässt die Fans wieder wuschig werden

Bekommt Half-Life endlich seine verdiente dritte Fortsetzung oder stecken hinter dem neuen Steam-Eintrag nur schnöde Geschenkkarten?

Zu Half-Life 3 wurde schon so viel gesagt und geschrieben, dass uns nicht mal mehr gute Artikeleinsteige zum x-ten vermeintlichen Leak einfallen. Fakt ist: Neben GTA 6 dürfte der dritte Teil der revolutionären Shooter-Reihe wohl eines der meist erwarteten Spiele aller Zeiten sein.

Das Spiel steht in der Community mittlerweile symbolisch für harte Geduldsproben und ewiges Warten. Nach dem Release von Half-Life 2 wurde es 13 Jahre lang still um die Reihe, bevor sich Valve 2020 mit Half-Life: Alyx erfolgreich an einem VR-Spiel aus dem Franchise versuchte.

Jetzt, pünktlich zum Jahreswechsel, kocht die Gerüchteküche über eine mögliche Fortsetzung der heißgeliebten Shooter-Reihe wieder hoch. Was ist da schon wieder los?

Was lässt Fans aktuell auf Half-Life 3 hoffen?

Zum einen sorgte kürzlich ein kryptisches Video von Mike Shapiro für Furore, den Fans als Sprecher des mysteriösen G-Mans kennen. In seiner Neujahrsbotschaft deutete der Synchronsprecher nämlich unerwartete Überraschungen für 2025 an.

Und auch der amerikanische Journalist und Branchenkenner Jason Schreier schrieb in seiner Vorhersage für das neue Jahr, dass 2025 endlich Half-Life 3 angekündigt werde. Genug Stoff also, um die Spürnasen von Fans anschlagen zu lassen. Ein neuer Hinweis auf das Spiel könnte sich nun ausgerechnet auf Steam verstecken.

Aktuell lässt nämlich ein unsichtbarer Steam-Eintrag Half-Life-Fans ihre Ohren spitzen. Wie Reddit-Nutzer Relevant_Basis5444 herausgefunden hat, führt Entwickler Valve momentan zwei Produkte in der Kategorie Bevorstehende Veröffentlichung . Einer davon ist Valves bisher offiziell unveröffentlichter MOBA-Shooter Deadlock, der andere Eintrag ist jedoch unsichtbar und taucht auch nach Entfernen aller Inhaltsfilter nicht in der Liste auf.

Fans vermuten daher jetzt, dass sie hier Half-Life 3 auf die Spur gekommen sind und es sich bei dem geheim gehaltenen Eintrag um die versteckte Steam-Seite der kommenden Shooter-Fortsetzung handelt. Die Wahrheit könnte jedoch deutlich unspektakulärer sein.

Einige User vermuten, dass es sich bei dem fehlenden Eintrag um einen simplen Bug handeln könnte, andere User geben zu bedenken, dass der Eintrag nicht zwingend ein Spiel sein müssen. Denn im Steam-Store wird auch Hardware wie das Valve Index Headset oder das Steam Deck verkauft - und natürlich Steam-Geschenkkarten.

Und genau diese waren Ende vergangenen Jahres bereits als Bevorstehende Veröffentlichung bei Steam gelistet, obwohl ihr die Karten schon seit Jahren kaufen könnt (via archive.org). Die logischste Erklärung für das geheimnisvolle Spiel wäre also schlicht, dass es sich hier um einen veralteten Eintrag für Geschenkkarten handelt, den Valve auf unsichtbar gestellt hat.

Denn selbst wenn es sich bei dem Eintrag wirklich um ein kommendes Spiel handeln sollte, gibt es keinen Beleg dafür, dass es sich dabei auch gleichzeitig um Half-Life 3 handelt. Bislang gibt es im Steam-Backend nämlich sonst keine Hinweise auf die Existenz von Half-Life 3.

Was haltet ihr von den aktuellen Gerüchten rund um Half-Life 3? Schreibt es uns in die Kommentare!