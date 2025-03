George R.R. Martin enthüllt sein Traum-Projekt und das hat nichts mit Game of Thrones zu tun

George R.R. Martin würde gerne seine eigene Geschichte um Blutsauger in Missisippi verfilmt bekommen. Bildquelle: HBO

Ob ihr es glaubt oder nicht: George R.R. Martin hat auch Romane geschrieben, die nichts mit Game of Thrones zu tun haben. Und ein ganz bestimmtes davon will der 76 Jahre alte Autor unbedingt über die große Leinwand flimmern sehen: Fiebertraum (im Original: Fevre Dream ).

Das hat George R.R. Martin im Gespräch mit Collider verraten, als er nach seinem aktuellen Herzensprojekt gefragt wurde. Dabei stellt der Schriftsteller aber auch klar: Fiebertraum soll nur verfilmt werden, wenn das unter seinen eigenen Bedingungen passiert.

Fiebertraum-Film nur mit Martins Drehbuch!

Konkret geht es Martin darum, dass sein eigenes Drehbuch für eine Adaption von Fiebertraum verwendet wird. Das Skript für eine potenzielle Verfilmung hat er bereits fertig geschrieben und aktuell ist er auf einer Suche nach einem Regisseur, der sich diesem Projekt annehmen will:

Sollte [Fiebertraum] verfilmt werden, will ich nicht einen anderen Autor, der seine eigene Version davon zusammen tippt. Ich will meine eigene Version. Ich will einen Regisseur, der das Material liebt und gleichzeitig ein großartiger Filmemacher ist. Tatsächlich haben drei recht große Regisseure ihr Interesse bekundet - und ich liebe zwei davon. Das sind wirklich, wirklich tolle Filmemacher und es wäre ein Traum, mit ihnen zu arbeiten. [...]

Frust wegen House of the Dragon?

Dass George R.R. Martin darauf besteht, dass sein persönliches Drehbuch für eine Verfilmung von Fiebertraum verwendet wird, dürfte Fans von House of the Dragon nicht überraschen. Der Autor kritisierte Staffel 2 der TV-Serie, gebrochene Versprechen des Showrunners und das Vorgehen von HBO bei der Adaption seiner Vorlage scharf. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.

Für Martin allemal ein eher ungewöhnlicher Zug, der sich in der Öffentlichkeit sonst eher recht diplomatisch und kompromissbereit zeigte. Bei Staffel 2 von House of the Dragon machte er aus seinem persönlichen Frust allerdings kein Geheimnis - worauf dann sogar der HBO-Chef reagierte.

Ihr fragt euch, worum es in Fiebertraum überhaupt geht? Der Horror-Roman spielt sich im US-Staat Mississippi des Jahres 1857 ab und dreht sich um den erfahrenen Flussschiffer Abner March. Als er vor dem wirtschaftlichen Ruin steht, eilt auf einmal der wohlhabende Aristokrat Joshua York zur Hilfe.

Mit Yorks nicht unerheblichen finanziellen Mitteln ist March in der Lage, das schnellste Flussschiff auf dem Mississippi bauen zu lassen. Zu spät stellt er jedoch fest, dass es sich bei York in Wahrheit um einen Vampir handelt und das Schiff namens Fevre Dream dazu verwenden will, um seine Artgenossen einzusammeln.

Ob George R.R. Martins Vampir-Geschichte von 1982 jemals verfilmt wird, bleibt natürlich abzuwarten. Neben Das Lied von Eis und Feuer, Feuer und Blut und den Heckenritter-Romanen wurden bisher schon weitere Projekte des Autors fürs Kino oder Streamingdienste adaptiert. So zum Beispiel Nightflyers und In the Lost Lands.