Bei Steam sind gerade 10 coole Spiele stark reduziert

Der Steam-Sale ist düster, zumindest einige der Spiele.

Neue Woche, neuer Steam Sale! Welche Titel sich aber wirklich lohnen, ist manchmal nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Deswegen picken wir für euch Woche für Woche einige aktuelle Highlights heraus. Auch dieses Mal gibt es viele Spiele so günstig wie nie zuvor.

Highlight der Woche: Death Stranding Director's Cut

Genre & Release: Adventure | 30. März 2022

Adventure | 30. März 2022 Rabatt & Preis: 50 Prozent reduziert | 20 statt 40 Euro

50 Prozent reduziert | 20 statt 40 Euro Angebot gilt bis zum: 17. April 2023

17. April 2023 Hier geht's zum Angebot auf Steam

Death Stranding ist das neuste Spiel von Hideo Kojima, dem absoluten Mastermind abgedrehter Geschichten. In der Zukunft eröffnet ein geheimnisvolles Ereignis, das als Death Stranding bekannt ist, eine Passage zwischen den Lebenden und den Toten für groteske Kreaturen aus dem Jenseits, die durch die gefallene Welt einer desolaten Gesellschaft streifen.

Eure Aufgabe ist es, den Menschen Hoffnung zu schenken. Dafür schlüpft ihr in die Rolle von Daryl Dixon, äh, Sam Bridges, gespielt von The-Walking-Dead-Star Norman Reedus, und tragt vor allem Pakete aus. Es gilt im Vorfeld abzuschätzen, wie vollgepackt man sich auf den Weg durch die karge Landschaft machen will, um möglichst schnell und vor allem ohne große Schäden am Zielort anzukommen.

Auf eurer Reise werdet ihr vielen exzentrischen Charakteren und verrückten Gestalten begegnen. Außerdem müsst ihr Freunde komplexer und ausführlich erzählter Geschichten sein. Viele Cutscenes sind über 15 Minuten lang. Eine dauert sogar mehr als eine halbe Stunde!

Wer das Spiel bereits gespielt und lediglich den Director’s Cut, der einige Stunden an Inhalt hinzufügt, nachholen möchte, kann auch nur das Director’s Cut Upgrade kaufen. Das ist zurzeit ebenfalls um die Hälfte reduziert und kostet knapp 5 Euro. Hier geht’s zum Angebot auf Steam.

Weitere spannende Spiele im Sale

Assetto Corsa Competezione: Bei diesem lizenzierten Rennspiel startet ihr als Fahrer der FIA GT3-Meisterschaft und tretet gegen andere Spieler an. (Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 12 Euro)

Bloons TD 6 : Ballons und Affen sind seit Anbeginn natürliche Erzfeinde. Bei diesem Tower-Defense-Spiel könnt ihr ein für alle Mal dessen Vorherrschaft klären. (um 75 Prozent reduziert auf 3 Euro)

: Ballons und Affen sind seit Anbeginn natürliche Erzfeinde. Bei diesem Tower-Defense-Spiel könnt ihr ein für alle Mal dessen Vorherrschaft klären. (um 75 Prozent reduziert auf 3 Euro) Divinity: Original Sin 2 : Eines der besten rundenbasierten Rollenspiele aller Zeiten von den Machern von Baldurs Gate 3. (um 60 Prozent reduziert auf 18 Euro)

: Eines der besten rundenbasierten Rollenspiele aller Zeiten von den Machern von Baldurs Gate 3. (um 60 Prozent reduziert auf 18 Euro) Hunt: Showdown: Eine kooperatives Jagdspiel, bei dem ihr wahlweise mit euren Freunden auf die Pirsch gehen könnt. Eure Beute wird sich allerdings wehren. Als(Tiefstpreis: um 60 Prozent reduziert auf 16 Euro)

Let’s Build a Zoo : Bei diesem Aufbauspiel im Pixel-Look könnt ihr nicht nur euren Traum-Zoo erschaffen, sondern durch DNA-Splicing auch eure Traum-Tiere. ( Tiefstpreis: um 45 Prozent reduziert auf 9 Euro)

: Bei diesem Aufbauspiel im Pixel-Look könnt ihr nicht nur euren Traum-Zoo erschaffen, sondern durch DNA-Splicing auch eure Traum-Tiere. ( um 45 Prozent reduziert auf 9 Euro) Metro Exodus: In diesem Ego-Shooter schließt ihr euch einer Gruppe Überlebender an, um mit Hilfe einer modifizierten Dampflokomotive die atomar verseuchte Landschaft zu überqueren und einen neuen Lebensraum im Osten zu finden. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 7,50 Euro)

No Man’s Sky : Der Phönix aus der Asche im Bereich der Weltraum- und Survival-Spiele in einer vollkommen prozedural generierten Spielwelt. (um 50 Prozent reduziert auf 29,50 Euro)

: Der Phönix aus der Asche im Bereich der Weltraum- und Survival-Spiele in einer vollkommen prozedural generierten Spielwelt. (um 50 Prozent reduziert auf 29,50 Euro) Tales of Arise : Bei diesem Action-JRPG tut ihr euch mit einem geheimnisvollen Mädchen zusammen und begebt euch auf eine abenteuerliche Befreiungsgeschichte. ( Tiefstpreis: um 60 Prozent reduziert auf 24 Euro)

: Bei diesem Action-JRPG tut ihr euch mit einem geheimnisvollen Mädchen zusammen und begebt euch auf eine abenteuerliche Befreiungsgeschichte. ( um 60 Prozent reduziert auf 24 Euro) X4: Foundations: Eine der komplexesten Weltraum-Simulationen auf Steam. Ihr könnt euer eigenes Schiff bauen und damit reisen, sowie mit anderen Schiffen handeln, kommunizieren und kämpfen. Am 12. April kommt übrigens auch mit Kingdom End der neueste DLC heraus. (Tiefstpreis für das Basisspiel: um 50 Prozent reduziert auf 25 Euro)

