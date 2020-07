Gesund am PC: Stellt unserem Experten eure Gesundheits-Fragen!

Als PC-Spieler verbringen wir viel Zeit am Computer. Wenn wir dann noch einem Büro-Job nachgehen und womöglich sogar im Home Office sitzen, kleben wir bis zu 10 Stunden am Tag - wenn nicht sogar mehr - an unserem Bürostuhl.



Und jetzt mal Hand auf's Herz: Achtet ihr wirklich immer auf die richtige Sitzhaltung, gute Beleuchtung eures Arbeitsplatzes und ausreichend Pausen? Wenn für euch KoNaSchu kein Fremdwort ist, dann könnte unser nächster Podcast ziemlich interessant für euch werden!

Unser Gesundheits-Experte Dr. Thore Haag wird im Podcast eure Fragen beantworten! Was interessiert euch? Schreibt es uns direkt hier in die Kommentare oder in unseren Discord-Channel!

»Ich sitze im Schneidersitz auf dem Bürostuhl - ist das schlecht für den Rücken?« »Wann darf ich denn die Füßchen meiner Tastatur aufklappen?« »Was hilft, meine Konzentration bei der Arbeit am PC oder beim Spielen zu steigern?« »Ich habe beim Spielen immer so ein Ziehen in den Fingern - was könnte das sein?«

Unser Experte

Dr. Thore Haag arbeitet seit vielen Jahren in der sportorthopädischen Forschung und ist als Leiter der Sporttherapie des Orthopädiezentrums Theresie bestens mit der Diagnose und Therapie von Beschwerden des Bewegungsapparates vertraut. Außerdem ist für ihn als ehemaliger Bundesligist und DOSB lizensierter Trainer im Volleyball physisches Training kein Fremdwort. Seit Ende der 90er Jahre verfolgt er aktiv die eSports-Szene und ist seit 2019 offizieller Partner des Munich eSports e.V., um Gamer (wieder) fit zu machen.

Alle wichtigen Infos im Überblick

Was? Eure Gesundheits-Fragen an unseren Experten Dr. Thore Haag

Eure Gesundheits-Fragen an unseren Experten Dr. Thore Haag

Unser Experte beantwortet die Fragen in einer kommenden Plus-Podcastfolge Wo kann ich meine Fragen stellen? Direkt hier in den Kommentaren oder auf unserem Discord-Server

Direkt hier in den Kommentaren oder auf unserem Discord-Server Einsendeschluss? Montag, 10 Uhr.

Montag, 10 Uhr. Was darf gefragt werden? Alles, was mit Gesundheit am PC zu tun hat: Sitzhaltung, Ernährung, Ausgleich, Gamer-Verletzungen, positive Eigenschaften von Gaming, usw.

Hinweis: Wir werden natürlich versuchen, so viele Fragen wie nur möglich im Podcast zu beantworten. Bitte habt aber Verständnis, falls es nicht alle Fragen in die Folge schaffen.

