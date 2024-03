Gefeierte Samurai-Open-World auf PlayStation soll nach langem Warten bald auf den PC kommen

Möglicherweise gibt es bald erste Infos zu einem PC-Port von Ghost of Tsushima.

Ghost of Tsushima erschien 2020 für die PS4 und im Folgejahr noch mal als Director’s Cut für die PS5. Beider Versionen kamen bei Spielern wie Kritikern gut an, nun sollen angeblich auch PC-Spieler in den Genuss des beliebten Samurai-Spiels kommen.

Möglicher PC-Release für Ghost of Tsushima

Sony bringt bereits seit einigen Jahren die eigenen Exklusive-Spiele auch auf den PC. Laut dem Leaker Shpeshal_Nick soll es für Ghost of Tsushima bald so weit sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In seinem Post auf X, ehemals Twitter, heißt es, eine Ankündigung der PC-Portierung des Open-World-Abenteuers im feudalen Japan sei am 5. März 2024 zu erwarten. Demnach könnten wir bereits morgen erfahren, ob und vielleicht auch wann Ghost of Tsushima für den PC erscheint.

Worum geht es im Spiel?

Als Samurai versucht ihr im Jahr 1274 die Insel Tsushima von den mongolischen Invasoren zu befreien. Dafür wählt Hauptcharakter Jin Sakai den Weg des Geistes und wird zum heimlich agierenden Attentäter.

Das Spiel bietet euch neben dem Stealth-Gameplay, aber auch den offenen und direkten Kampf. Ihr nutzt Kantana, Messer, aber auch Pfeil und Bogen. Für mehr Mobilität beim Infiltrieren feindlicher Basen sorgt ein Greifhaken.

Ghost of Tsushima verzichtet auf Minimap und Questmarkierungen, jedoch kann der Wind euch zu den wichtigen Orten in der offenen Spielwelt führen.

Der Erfolg von Ghost of Tsushima

Das Singleplayer-Spiel war ein großer Erfolg auf der PlayStation. Laut einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, aus dem Jahr 2022 von Entwickler Sucker Punch wurde der Titel bis dato knapp 10 Millionen Mal verkauft.

Die internationalen Wertungen fielen sehr positiv aus. Auf Metacritic liegt die Durchschnittswertung bei 87 für den Director's Cut, Open Critic gibt einen Wertungsschnitt von 84 an.

12:18 Ghost of Tsushima - Testvideo zur Open World Samurai-Action

Sony und die PC-Portierungen

Sony hat in den letzten Jahren vermehrt die eigenen erfolgreichen Singleplayer-Spiele, wenn auch mit teils mehrjähriger Verzögerung, auf den PC gebracht.

Dazu gehört beispielsweise Horizon Zero Dawn, dessen Nachfolger übrigens am 21. März sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store erscheint.

Weitere Beispiele sind God of War, The Last of Us Part 1 oder Spider-Man: Miles Morales. Aktuell sorgt sogar ein Koop-Spiel in Form von Helldivers 2 für Erfolgsmeldungen, das sogar gleichzeitig für PC und PlayStation erschien.

Die einzigen, bestätigten Zukunftspläne für Ghost of Tsushima bleiben die Arbeiten an einer Film-Adaption des Spiels. Allerdings ist zu diesem Projekt auch nur bekannt, dass Sony mit dem John-Wick-Regisseur Chad Stahelski daran arbeitet und auf einen Cast aus ausschließlich japanischen Schauspielern setzen will. Ob Sucker Punch an einer Fortsetzung der Spiels arbeitet, ist unklar.