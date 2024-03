Ghost of Tsushima: Die Samurai-Open-World kommt für PC und das schon erstaunlich bald

Bald kommen wir auch auf dem PC in den Genuss der bildhübschen Open World.

Vier Jahre lang mussten PC-Spieler neidisch auf die PlayStation schielen, wenn es um Ghost of Tsushima ging. Jetzt ist Schluss damit! Denn das bildhübsche Open-World-Samurai-Spektakel erscheint auch für Heimrechner-san - sagt Sony ganz offiziell.

Die erste gute Nachricht: Bereits am 16. Mai 2024 geht die Inseltour los!

Die zweite gute Nachricht: Um die Portierung kümmern sich die Experten von Nixxes, was auf einen guten technischen Zustand zum Release hoffen lässt.

Den brandneuen Ankündigungstrailer zur PC-Fassung von Ghost of Tsushima seht ihr gleich hier:

1:38 Ghost of Tsushima kündigt mit einem neuen Trailer den PC-Release für 2024 an

Was wir schon jetzt zur PC-Fassung von Ghost of Tsushima wissen

Umfang: Das PC-Paket enthält neben dem Hauptspiel die Erweiterung rund um die Insel Iki sowie den kooperativen Legendenmodus, in dem ihr auch im Multiplayer gemeinsam losziehen könnt.

Welche Verbesserungen gibt es für PC? Nixxes ist am Werk, also können wir uns wie schon bei den technisch sauberen Portierungen von Marvel's Spider-Man oder Ratchet & Clank: Rift Apart auf einige PC-exklusive Extras freuen:

keine FPS-Begrenzung

umfangreiche Grafikeinstellungen

anpassbare Maus- und Tastatursteuerung

Unterstützung von Ultrawide-Monitoren (sowohl 21:9, 32:9 als auch 48:9 werden unterstützt)

Die Upscaler Nvidia DLSS3, AMD FSR3 und Intels XeSS sind alle an Bord

voller Controller-Support, der DualSense der PS5 bietet euch somit auch am PC die volle Bandbreite an haptischem Feedback

Erste Bilder geben schon jetzt einen Vorgeschmack auf das Inselparadies am PC:

Ghost of Tsushima - Erste Screenshots von der PC-Version ansehen

Preorder-Boni: Ihr könnt Ghost of Tsushima für PC schon jetzt auf Steam und im Epic Store vorbestellen. Zum Dank erhaltet ihr dann folgende Vorbestellboni, sobald das Spiel am 16. Mai erscheint:

Pferd in Neues Spiel+

die Tracht des Reisenden

„Kaputte Rüstung“-Farben aus Bakus Laden

Eine Vorschau auf die Vorbestellboni der PC-Version von Ghost of Tsushima.

Worum geht's eigentlich in Ghost of Tsushima?

Ihr spielt den Samurai Jin Sakai, der mit ansehen muss, wie mongolische Invasoren seine japanische Heimatinsel Tsushima angreifen. Um seine Heimat und deren Bewohner zu retten, steht Jin vor einer schwierigen Entscheidung: Muss er vom ehrbaren Pfad der Samurai abkommen, um eine Chance auf den Sieg zu haben?

Ghost of Tushima ist ein Open-World-Zeitfresser erster Güteklasse. Überall gibt es etwas zu entdecken, hier ein Mongolen-Lager, dort einen Fuchsbau, da drüben eine Thermalquelle und ein Stück weiter nördlich wartet schon die nächste Hauptmission.

Ein Highlight ist das Kampfsystem. Ihr müsst euch als Samurai auf jeden Gegner individuell einstellen, um nicht sehr schnell ins Gras zu beißen. Mongolische Speerträger erfordern einen ganz anderen Schwertkampfstil als etwa schwer gepanzerte, dafür aber langsame Axtkämpfer. Auf Knopfdruck wechselt ihr also euren Stil, um im Kampf die Oberhand zu behalten.

Unser Schwestermagazin GamePro war zum Release im Jahr 2020 entsprechend euphorisch und kam im Test zu dem Schluss: Das Samurai-Spiel, das wir immer wollten.

Mit Ghost of Tsushima landet also das nächste ehemalige PlayStation-Exklusivspiel auf dem PC. Freut ihr euch über die Ankündigung? War das Abenteuer von Jin Sakai schon immer ein Erlebnis, das euch etwas neidisch auf die Sony-Konsole hat rüberschielen lassen? Oder werdet ihr inzwischen von starker Open-World-Müdigkeit geplagt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!