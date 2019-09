Noch im September startet die offene Beta von Ghost Recon Breakpoint

Die Closed Beta von Ghost Recon: Breakpoint läuft schon seit einer Weile. Bald endet sie und alle Spieler dürfen den Shooter testen. In einem Blogpost gab Ubisoft bekannt, dass die offene Beta noch im September 2019 starten soll. Die wird zudem mehr Inhalte bieten als noch die geschlossene Phase.

Alle Informationen zur offenen Beta

Zeitraum: 26. bis 29. September 2019

26. bis 29. September 2019 Preload: Ab 24. September 2019 12 Uhr

Inhalte

Regionen: New Argyll, Infinity, Smuggler Coves, Mount Hodgson, Sinking Country, Fen Bog

New Argyll, Infinity, Smuggler Coves, Mount Hodgson, Sinking Country, Fen Bog Story-Missionen: Eagles Down, No Way Out, Back To Basics, Skell On The Move, The Enemy Of My Enemy

Eagles Down, No Way Out, Back To Basics, Skell On The Move, The Enemy Of My Enemy Nebenmissionen: One Man's Hell, Ghost Of The Past, A Soul In Rest

One Man's Hell, Ghost Of The Past, A Soul In Rest Fraktionsmissionen: Jeden Tag zwei Pro Region, also insgesamt 12. Rotieren täglich.

Jeden Tag zwei Pro Region, also insgesamt 12. Rotieren täglich. Dronen: Drei Arten von Dronengebieten. Murmur (kleine Schwärme), Aamon (mittelgroß und schnell), Behemoth (groß und schwer bewaffnet).

Drei Arten von Dronengebieten. Murmur (kleine Schwärme), Aamon (mittelgroß und schnell), Behemoth (groß und schwer bewaffnet). PvP-Modus: Elimination auf den Maps Skell Port, PMC Camp, Cold War Bunker und Deserted Harbor

Elimination auf den Maps Skell Port, PMC Camp, Cold War Bunker und Deserted Harbor Kein Savegame-Transfer: Eure Fortschritte aus der offenen Beta werden mit dem Release des Spiels wieder gelöscht.

Alle Spieler, die an der Beta teilnehmen, erhalten zudem ein »Veteran Spec Ops Emblem« in der Vollversion des Koop-Shooters.

Wie spielt sich Ghost Recon: Breakpoint?

Christian Just hat sich die Beta bereits angesehen und bemerkt: Wer Survival erwartet, ist hier beim falschen Spiel. Stattdessen weist der Shooter viel mehr Ähnlichkeiten mit The Division 2 auf. In einem eigenen Artikel nimmt er deswegen die Unterschiede genauer unter die Lupe.

Besonders der Social-Hub in der Beta stieß so manchem Spieler sauer auf. Der soll der Immersion des Titels schaden. Immerhin erlebt ihr im Spiel die Geschichte einer Ghost-Einheit, die hinter den feindlichen Linien gestrandet ist und sich nun gegen eine Übermacht durchsetzen muss. Hunderte von Ghosts in einem Hub passen nicht dazu.

Ghost Recon: Breakpoint wird am 4. Oktober 2019 erscheinen. Hier kämpft ihr im Aurora-Archipel gegen einen abtrünnigen Ex-Ghost (vom Punisher-Darsteller Jon Bernthal gespielt), der mit den Wolves seine eigene Einheit gründete und mit diesen nun Angst und Schrecken verbreitet. Die Story soll einen größeren Stellenwert einnehmen als noch im Vorgänger Ghost Recon: Wildlands.