Ghost Recon Frontline kommt nicht mehr, Ubisoft zieht den Stecker bei 4 Spielen

Ghost Recon Frontline endet, bevor es überhaupt richtig begann. Ubisoft stellt die Entwicklung ein. Ebenfalls zieht der Publisher bei Splinter Cell VR und zwei weiteren, unangekündigten Spielen die Reißleine.

Im aktuellen Investoren-Report begründet Ubisofts Chief Financial Officer Frederick Duguet die drastischen Schritte mit einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld .

Insbesondere Ghost Recon Frontline stieß in der Öffentlichkeit ohnehin auf wenig Zustimmung. Der am 5. Oktober 2021 erschienene YouTube-Trailer weist derzeit rund 9.800 Up- und 38.000 Downvotes auf.

Ihr seht den Trailer hier:

Welche Gründe gab es für die Einstellung?

Ghost Recon Frontline stieß auf viel Kritik, da Ubisoft offensichtlich beim Versuch, eine neue Sparte mit einer bekannten Marke zu besetzen, die eigene Zielgruppe verfehlte.

Ghost Recon steht seit jeher für Singleplayer- und Koop-Gameplay gegen KI-Gegner. Das Thema bedient taktische Kämpfe im Modern-Military-Setting. Mit Frontline wollte Ubisoft den bekannten Namen nutzen, um einen Raid-Shooter im Stil von Hunt: Showdown oder Escape from Tarkov zu platzieren, bei dem Multiplayer-PvP im Mittelpunkt steht.

Unter der Ankündigung von Ghost Recon Frontline gab es zahlreiche enttäuschte, wütende und hämische Kommentare, die unter anderem ein fehlendes Verständnis für die Fans vorwarfen.

Unsere Kolumne thematisiert genau dieses Problem:

Was Splinter Cell VR betrifft, lässt sich die Entscheidung dadurch erklären, dass der VR-Markt ohnehin noch recht klein ist. Somit sind aufwändige Spiele in der Virtuellen Realität ein großes finanzielles Risiko, weil sich alles unterhalb eines Megahits schnell als wirtschaftlicher Flop manifestieren kann.

