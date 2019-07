Die erste Klappe zum neuen Ghostbusters-Film ist gefallen: Die Dreharbeiten haben offiziell unter der Regie von Jason Reitman, Sohn des Ghostbusters-Regisseur Ivan Reitman, begonnen. Die beiden Filmemacher zeigen sich auf einem ersten Set-Bild mit den beiden Nachwuchs-Schauspielern Finn Wolfhard (Stranger Things) und Mckenna Grace (Captain Marvel) sowie Carrie Coon (Avengers: Infinity War).

