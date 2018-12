Paramount baut seine Zusammenarbeit mit dem Spielzeughersteller Hasbro weiter aus und kündigt weitere Kinofilme im Rahmen eines neuen Hasbro Cinematic Universe bis ins Jahr 2021 an. Nun gibt es erste Details zum geplanten neuen G.I. Joe-Film.

Spin-off statt Sequel: G.I. Joe - Snake Eyes-Film in Arbeit

Dabei handelt es sich nun doch nicht um ein direktes Sequel zu den bisherigen Filmen G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra (2009) und G.I. Joe 2: Die Abrechnung (2013) mit Dwayne Johnson und Channing Tatum, wie zuvor vermutet.

Vielmehr wird es ein Spin-off zur Action-Reihe und stellt den bekannten Charakter Snake Eyes in den Mittelpunkt der Geschichte. Viel mehr wird über die Handlung noch nicht verraten.

Regisseur gefunden, Besetzung wird noch gesucht

Ob Schauspieler Ray Park, der die Rolle des Snake Eyes bereits in den beiden G.I. Joe-Filmen inne hatte, auch im Solofilm die Hauptrolle übernehmen wird, steht noch aus.

Dafür scheint das Filmstudio mit dem deutschen Filmemacher Robert Schwentke einen passenden Regisseur für den Actionfilm gefunden zu haben. Bekannt ist er für den Kinohit »Flightplan - Ohne jede Spur« (2005) mit Jodie Foster, sowie der Actionkomödie »R.E.D.: Älter. Härter. Besser.« mit Bruce Willis und zuletzt der Filmreihe »Die Bestimmung - Insurgent« (2015) und »Die Bestimmung - Allegiant« (2016) mit Kate Winslet und Shailene Woodley in den Hauptrollen.

G.I. Joe: Snake Eyes kommt 2020 in die Kinos

Inzwischen steht auch ein Kinostarttermin fest: G.I. Joe: Snake Eyes kommt am 27. März 2020 in die US-Kinos. Ein deutscher Release-Termin sit für den 26. März bestätigt.

Paramount kündigt weitere Hasbro-Filme für die nächsten Jahre an: Zunächst kommt am 20. Dezember der Bumblebee-Film als Spin-off zur erfolgreichen Transformers-Filmreihe in die Kinos.

Neben G.I. Joe: Snake Eyes ist darüber hinaus ein Micronauts-Film (US-Kinostart: Oktober 2020), ein neuer Dungeons & Dragons-Film (US-Kinostart: Juli 2021) sowie ein MASK-Film in den Kinos angekündigt. Nähere Details zu den einzelnen Produktionen gibt es bislang noch nicht.