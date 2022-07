Gigantischer GOG-Sale: 9 super Spiele für kleines Geld, die wir jedem empfehlen

Prozente, wohin das Auge blickt! Bei GOG.com läuft aktuell einer der größten Sales seit Langem, denn die Kombination aus Moon Festival und Angeboten aus dem Square-Enix-Spielekatalog bewirkt, dass ihr derzeit über 400 reduzierte Titel kaufen und herunterladen könnt, darunter Action-Kracher, Rollenspiele, Klassiker und Visual Novels, mit Rabatten von bis zu 85 Prozent.

Um im Dschungel der Angebote den Überblick zu behalten, haben wir euch neun Hammerspiele herausgepickt, die es gerade besonders günstig gibt. Natürlich seid ihr wie immer dazu eingeladen, die eurer Meinung nach lohnenswerten GOG-Deals in den Kommentaren mit der Community zu teilen.

Unsere 9 Spartipps zum GOG-Sale

Dragon's Dogma: Dark Arisen

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Capcom | Release: 14. Januar 2016 | Preis: 5 Euro (um 85 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 16. Juli 2022

Ihr wollt ein Trendsetter sein? Dann macht es so wie Tausende andere Rollenspieler und holt jetzt Dragon's Dogma nach. Auf Steam gab's nach der Ankündigung von Dragon's Dogma 2 den größten Spielerzuwachs seit Release mit über 6.000 gleichzeitig aktiven Abenteurern.

Kein Wunder, denn die große Open World, das klassische Fantasy-Setting und die spannenden Kämpfe bieten Spielspaß für Dutzende Stunden. Kollege Sascha Penzhorn zählt Dragon's Dogma sogar zu seinen Lieblingsrollenspielen:

25 21 Top-Liste 6 meiner liebsten Rollenspiele sind zu Unrecht vergessen

Deus Ex: Mankind Divided: Digital Deluxe Edition

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Crystal Dynamics | Release: 23. August 2016 | Preis: 7 Euro (um 85 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 15. Juli 2022

Ein Deus Ex 5 ist bis heute nicht erschienen. Und das tut soooo weh! Denn Mankind Divided, da spielen wir mit offenen Karten, hat kein abgeschlossenes Ende. Es ist offensichtlich der Mittelteil einer Trilogie, die mit Human Revolution begann, und jetzt schon seit Jahren in der Luft hängt.

Warum ihr es trotzdem spielen solltet? Weil es in Sachen Gameplay einfach alles aus seinem Shooter-Rollenspiel-Mix herausholt und euch so viele unterschiedliche Spielvarianten liefert. Noch dazu gibt es mit dem kleinen Prag eine Open World, die über einen erstaunlichen Detailgrad verfügt und Entdecker mit etlichen versteckten Goodies belohnt.

In der Digital Deluxe Edition sind übrigens auch die zwei Story-DLCs mit mehreren Stunden Extraspielzeit enthalten.

Mit dem Kauf von Deus Ex und anderen Square-Enix-Marken durch THQ Nordic besteht zumindest die Chance, dass wir Held Adam Jensen in Zukunft wiedersehen werden. Allerdings ist die für seine Story mitverantwortliche Autorin inzwischen zu Bioware gewechselt, um an Mass Effect 5 zu arbeiten.

The King of Fighters 13: Galaxy Edition

Genre: Fighting Game | Entwickler: SNK Corporation | Release: 14. September 2018 | Preis: 10 Euro (um 50 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 16. Juli 2022

Mit The King of Fighters 15 steht zwar schon längst der übernächste Teil in den Stores, aber wer ein echter Fighting-Games-Veteran ist und sich partout nicht vom alten 2D-Stil der Prügelspiele verabschieden will, der bekommt mit dieser Sonderveröffentlichung des Vor-Vorgängers all seine Jugendträume erfüllt.

Ein Story-Modus im Visual-Novel-Stil, der (manchmal unter dem nicht ganz perfekten Netcode leidende) Online-Modus sowie ein Tutorial für Serienneulinge machen diese Version zum Rundum-sorglos-Paket. Mit 36 Charakteren gibt's wahrlich genug Auswahl und das anspruchsvolle Gameplay ist ein Fest für Fighting-Games-Enthusiasten.