Mass Effect 5: Neue Autorin sorgt für Begeisterung, weil ihre Storys legendär sind

Im Schatten der international mit Traumwertungen überhäuften Trilogie tat sich Mass Effect Andromeda zu Release schwer. Auch wir stellten im Test fest, dass der Neuanfang nicht ganz die Magie seiner Vorgänger entfalten konnte. Sascha war (zurückhaltend formuliert) sogar ziemlich enttäuscht von Andromeda und könnte komplett auf Teil 5 verzichten:

Mit einer Ankündigung konnte Bioware jedoch zuletzt für Begeisterung bei vielen Fans sorgen und neue Hoffnungen für den nächsten Teil der Serie wecken. Mit Mary DeMarle wird das Entwickler-Team um eine erfahrene und beliebte Sci-Fi-Autorin erweitert. Warum das eine gute Nachricht ist, erfahrt ihr hier.

Ihre Storys sind legendär

Mary DeMarle arbeitet bereits seit über 20 Jahren in der Videospielindustrie. So war sie schon als Autorin an Myst 3 von 2001 beteiligt und wechselte zu Eidos-Montréal. Dort fungierte sie als Lead Writer für die beiden Deus-Ex-Spiele Human Revolution und Mankind Divided. Zuletzt schrieb sie als Autorin für Marvel's Guardians of the Galaxy, das wir im Test für seine großartige Story mit emotionalem Tiefgang, sowie die interessanten Charaktere lobten:

DeMarle hat also viel Erfahrung mit Sci-Fi-Storys, die auch immer wieder gelobt und ausgezeichnet wurden. Sie ist unter anderem bekannt dafür, komplexe und nuancierte Geschichten und Charaktere zu erschaffen sowie stets verschiedene Blickwinkel zu beleuchten. So stellt sie in einem Interview fest:

[...] Das Frustrierende heutzutage ist für mich, dass wir als menschliche Wesen einfache Antworten wollen und Dinge sofort verstehen wollen. Aber viele Menschen betrachten die Dinge ausschließlich aus ihrer Perspektive und von ihrem Standpunkt aus, weil das alles ist, was sie kennen. Wenn wir es schaffen, tiefer zu graben und weiter zu schauen, dann fangen wir vielleicht an, Dinge von anderen Seiten aus zu betrachten.

DeMarles Wechsel zu Bioware bedeutet natürlich auch, dass sie nicht mehr an zukünftigen Spielen von Eidos Montréal mitwirken kann. Die Chancen für eine Fortsetzung von Deus Ex standen aber ohnehin schlecht, trotz des sehnlichen Wunsches von Elena:

Fans reagieren begeistert

Die Ankündigung von DeMarles Mitarbeit auf Twitter löste beinahe ausschließlich positive Reaktionen aus. Viele Fans kennen und schätzen ihre Arbeit von früheren Spielen und freuen sich, diese nun auch in Mass Effect erleben zu können. Gerade Guardians of the Galaxy wird immer wieder für seine Story gelobt, die wohl viele Spielerinnen und Spieler auch an Mass Effect erinnert.

Neben einigen Details wissen wir bisher nur wenig über das kommende Mass Effect 5. Alle Informationen haben wir in unserem Artikel gesammelt:

Was haltet ihr von Biowares neuester Ankündigung? Kennt ihr einige der Spiele, an denen DeMarle mitarbeitete und schätzt ihr sie auch für ihre guten Geschichten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!