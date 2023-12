Für Gladiator 2 wäre beinahe Russell Crowes Maximus von den Toten zurückgekehrt

Fast wäre Maximus auch in Gladiator 2 wieder dabei gewesen. Bildquelle: Universal

Wenn am 21. November 2024 Gladiator 2 erscheint, ist der Heldentod von Russel Crowes Maximus gut 24 Jahre her. In der Fortsetzung ist Crowe nicht dabei. Doch Regisseur Ridley Scott hatte in der Vergangenheit durchaus andere Pläne erwogen.

Die Auferstehung des Maximus

Was ist passiert? Im Podcast ReelBlend sprach Scott über sein aktuelles Projekt Gladiator 2. Er enthüllt, dass er gemeinsam mit Russel Crowe eine Idee zur Auferstehung von Maximus hatte, die sie vom Drehbuchautor Nick Cave ausarbeiten ließen.

»Nick Cave hat das Drehbuch geschrieben, aber ich hatte die Idee. Ich wusste, wie ich [Maximus] durch ein Portal zurück in die reale Welt bringen konnte. […] Ich habe etwa einen Monat lang jeden zweiten Tag mit Nick gesprochen, während er daran schrieb.«

Was genau er sich vorgestellt hatte, will der Regisseur nicht verraten, aus Angst jemand könnte die Idee klauen. Dennoch erzählt er, wie die erste Szene ausgesehen hätte:

»[…] ich wollte den Film beim Styx beginnen, am Rande des Ozeans und man sieht ihn, diesen Krieger, der in einer Rüstung umherwandert. Dann ist es Maximus, der umherwandert und nach seinem nächsten Ziel sucht. Das ist Szene 1.«

Allerdings hat er sich dann gegen diese Story-Idee entschieden, Maximus wird in Gladiator 2 also nicht wundersamerweise auferstehen.

Worum wird es tatsächlich gehen?

Genaue Details sind bisher nicht bekannt, allerdings wird sich die Handlung um Lucius drehen, der im ersten Film als zwölfjähriger Neffe des Imperators Commodus zu sehen war.

Ebenfalls mit dabei ist dessen Mutter Lucilla, die wieder von Connie Nielsen verkörpert wird. Der erwachsene Lucius wird von Paul Mescal (Aftersun) gespielt.

In weiteren Rollen werden Denzel Washington (The Equalizer), Pedro Pascal (The Last of Us) und Joseph Quinn (Stranger Things) zu sehen sein.

Übrigens: Ihr könnt Gladiator aktuell bei Netflix und Amazon Prime Video streamen. Der Film war bei den Oscars 2001 in zwölf Kategorien nominiert und gewann davon fünf.

Die Idee der Auferstehung von Maximus wird bekanntermaßen nicht umgesetzt. Haltet ihr das für die richtige Entscheidung? Wäre Russel Crowe mittlerweile zu alt für die Rolle? Freut ihr euch trotzdem oder gerade deswegen auf den zweiten Teil? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.