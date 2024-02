Gods Against Machines ist ein Aufbauspiel, das von selbst siedelt - und ihr müsst es stoppen!

Zerstören statt aufbauen - in Gods Against Machines müsst ihr als Genre-Kenner umdenken.

Aufbauspiele tragen bereits in ihrem Namen, dass es ein zentraler Gameplay-Aspekt ist, Gebäude zu errichten und euer Territorium immer weiter zu vergrößern.

In Gods Against Machines wird diese Genre-Konvention kurzerhand umgedreht. Ihr müsst nicht errichten - ihr müsst zerstören. Und das so viel wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich. Denn das Schicksal eurer Welt steht auf dem Spiel!

Zwei gute Nachrichten: Wenn euch das Spiel interessieren sollte, müsst ihr euch nicht lange gedulden. Denn Release ist schon am 26. Februar 2024 und es gibt noch dazu eine kostenlose Demo.

1:25 Gods Against Machines: Der Aufbau-Roguelite-Mix lässt euch nicht errichten, sondern zerstören

Keine Sorge, bauen werdet ihr trotzdem

Böse Maschinen haben damit begonnen, automatisiert Gebäude zu konstruieren und damit die wertvolle Umwelt eures Planeten zu zerstören. In der Rolle eines Gottes sagt ihr den Maschinen den Kampf an. Jeder der vier verfügbaren Götter steht für ein anderes Element mit individuellen Kräften:

Azzinoth : Gott des Feuers

: Gott des Feuers Nadea : Göttin des Wassers

: Göttin des Wassers Urus : Gott der Erde

: Gott der Erde Zafira: Göttin des Windes

Ganz verzichten müsst ihr auch in Gods Against Machines nicht auf das Bauen. Es funktioniert aber anders: Mithilfe von natürlichen Mana-Kristallen sammelt ihr Energie, um etwa Vulkane aus dem Boden zu stampfen, die automatisch mit Lava-Brocken auf gegnerische Gebäude schießen.

Alternativ könnt ihr auch Geister beschwören, Meteore vom Himmel regnen lassen und mehr. Offiziell beschreiben die Entwickler das Spiel übrigens als Roguelite Shoot'em Up mit Echtzeit-Strategie - ein wilder Mix, der nicht von ungefähr kommt.

Gods Against Machines - Screenshots zum Mix aus Aufbauspiel und Roguelite ansehen

Denn jede Partie läuft anders ab, da die Spielwelt prozedural generiert wird - halt so, wie wir es von Roguelites nur zu gut kennen. Und Ziel jedes Matches ist es, so viele Belohnungen wie möglich von euren besiegten Feinden zu erbeuten, um euer göttliches Magie-Arsenal auszubauen. Damit könnt ihr euch dann ins nächste Gefecht stürzen.

Wenn ihr die Kampagne durchgespielt habt und mächtig genug seid, könnt ihr eure Kräfte im Endlosmodus namens Reich der Leere weiter optimieren.

Habt ihr bereits die Demo von Gods Against Machines gespielt? Wenn ja, wie gut oder schlecht hat euch der ungewöhnliche Mix aus Aufbau und Roguelite gefallen? Könnt ihr das Spiel weiterempfehlen oder würdet ihr lieber einen weiten Bogen darum machen? Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne eure Erfahrungen unten in den Kommentaren dalassen!