Neu bei Steam & Co.: Ein Kandidat für das Spiel des Jahres erscheint diese Woche

Final Fantasy 7 Rebirth erscheint zunächst nicht bei Steam - ein PC-Release scheint erfahrungsgemäß ab 2025 realistisch.

Die letzten Wochen waren für uns PC-Spieler ein wahres Fest: Wir hatten das Vergnügen, uns durch die chaotischen Schlachtfelder von Helldivers 2 zu kämpfen, wurden in die geniale Story von Banishers: Ghosts of New Eden gezogen und entdeckten Indie-Schätze wie News Tower.

Doch die Freude könnte kurz getrübt werden. Ein Rollenspiel, das jetzt schon als Meisterwerk gefeiert wird und das Potenzial zum Spiel des Jahres hat, feiert seinen heiß erwarteten Release.

Allerdings mit einem Haken: Es erscheint zunächst exklusiv für die PlayStation 5, während Steam derweil eine kleine Verschnaufpause einzulegen scheint.

Highlight der Woche: Final Fantasy 7: Rebirth

57:33 Das erste Rollenspiel-Highlight 2024 | Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7: Rebirth ist die Fortsetzung der FF7-Neuauflage und bietet erneut eine Mischung aus Action und rundenbasiertem RPG-Kampf mit neuen Mechaniken und Charakteren.

Das durchdachte Kampfsystem erfordert strategisches Vorgehen, insbesondere durch das Materia-System und die neuen Synergie-Fähigkeiten. Neben der Hauptgeschichte laden zahlreiche Nebenquests und Minispiele zum Erkunden ein. Die Spielwelt wurde um einige Open-World-Regionen mit optionalen Aktivitäten erweitert, die bekannte Orte und Geschichten in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Die Kritiken zum zweiten Teil der Remake-Trilogie sind jedenfalls schon jetzt voll des Lobes: Auf Opencritic erreichte das Spiel eine Durchschnittswertung von 93 Prozentpunkten, und auch in unserem Test hat FF7 Rebirth eine Traumwertung bekommen.

Ärgerlich: Das Spiel erscheint zunächst exklusiv für die PlayStation 5. Die Exklusivität gilt zwar nur bis Ende Mai 2024, eine Veröffentlichung in frühestens einem Jahr erscheint uns aber deutlich realistischer.

Die wichtigsten Steam Releases der Woche

Montag, 26. Februar

Pull Stay (Early Access): Eine ziemlich beknackte Mischung aus Action und Tower Defense, am ehesten noch mit Orcs Must Die zu vergleichen. Allerdings seid ihr hier ein japanischer Hikikomori, also ein Mensch, der auf keinen Fall nach draußen gehen will und deshalb sein Haus mit aus Alltagsgegenständen gebauten Fallen verteidigt.

Dienstag, 27. Februar

Builders of Greece (Early Access): In diesem Aufbauspiel errichtet ihr Städte in der Blütezeit der griechischen Antike. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn der Titel kommt vom kontroversen Publisher PlayWay, der für sein merkwürdiges Vorgehen oft kritisiert wurde.

0:45 Ihr könnt jetzt das Aufbauspiel Builders of Greece gratis auf Steam anspielen

Primitive Society Simulator (Early Access): Ein weiteres Aufbauspiel. Hier werdet ihr zum Stammesführer und gründet in der Steinzeit mit den ersten Menschen eine hoffentlich funktionierende Gemeinschaft.

Dicefolk: Ein Roguelike-Deck-Builder, in dem ihr Pokémon-artige Chimären sammelt, aufwertet und in den Kampf schickt. Hier ist allerdings viel strategisches Geschick nötig, denn in den Kämpfen hängen eure Aktionen vom Würfelglück ab, was euch jede Runde vor schwierige Entscheidungen stellt.

Mittwoch, 28. Februar

Brothers: A Tale of Two Sons Remake: Das für seine rührende Story und cleveres Gameplay gefeierte Koop-Abenteuer erscheint nach über zehn Jahren erneut - mit besserer Grafik und einem Soundtrack vom Live-Orchester.

Star Wars: Dark Forces Remaster: Der 90er-Jahre-Shooter im Star-Wars-Universum erscheint in überarbeiter Fassung bei Steam.

1:26 Star Wars: Dark Forces erhält ein offizielles 4k-Remaster, der Trailer zeigt alle Veränderungen

Donnerstag, 29. Februar

Robin Hood - Sherwood Builders: In dieser Mischung aus Aufbau-, Survivalspiel und Action-Adventure werdet ihr zum berühmten Helden Robin Hood und baut eine Siedlung im Sherwood Forest auf. Kommt allerdings, genau wie Builders of Greece, von PlayWay.

Direct Contact (Early Access): Der taktische Modern Military Shooter legt besonders großen Wert auf authentische Kriegsführung, mit Fokus auf realistische Waffen und strategisches Teamplay.

Welcome to Paradize: Hier müsst ihr in der Postapokalypse Zombies versklaven, die euch bei Aufbau und Verteidigung eurer Basis helfen. Hat ein wenig was von Palworld mit Untoten.

1:30 Im Action-Rollenspiel Welcome to ParadiZe könnt ihr Zombies unterwerfen und für euch arbeiten lassen

Freitag, 1. März

The Brew Barons: Zum Abschluss der Woche gibt’s eine interessante Mischung aus Flugsimulation und Management. In eurem selbst gebauten Doppeldecker kämpft ihr gegen Luftpiraten, die eurer ebenfalls selbst gebauten Bar Probleme bereiten.

Welcher Titel weckt diese Woche euer Interesse? Habt ihr neben FF7 Rebirth noch etwas Spannendes entdeckt, das diese Woche auf Steam erscheint? Oder lasst ihr die Finger davon? Schließlich stehen mit Dragon's Dogma 2, Outcast und Co. noch einige spannende Spiele im März an.