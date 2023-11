GOG hat einen großen Sale zum Black Friday - und es gibt sogar ein Spiel für 0 Euro

Das Spiel mit diesem schleichenden Goblin könnt ihr sogar gratis bekommen.

In der Woche des Black Friday können sich auch Fans von Videospielen vor Angeboten kaum retten. GOG hat selbstverständlich auch einen großen Sale und wir haben für euch die interessantesten Deals rausgesucht.

Alle Infos zum Black Friday Sale bei GOG

Wann startet der Sale?

Die Aktion läuft bereits seit dem 21. November 2023.

Wann endet der Sale?

Ihr habt eine ganze Woche, um euch für die besten Angebote zu entscheiden. Der Sale endet am 28. Februar 2023 um 00:00 Uhr deutscher Zeit.

Wo ist mein Gratis-Spiel?

Ihr könnt euch Styx: Shards of Darkness kostenlos über GOG sichern. Beachtet aber, dass dieses Angebot nur bis zum 24. November um 15:00 Uhr deutscher Zeit gilt.

Styx: Shards of Darkness ist der zweite der Styx-Reihe und lässt euch wieder in die Haut des namensgebenden Goblin-Assassinen schlüpfen. Ihr schleicht und mordet euch durch eine Open World im Fantasy-Setting.

Zu euren Aufträgen gehören Diebstähle und Meuchelmorde und mit den verdienten Erfahrungspunkten steigert ihr eure Fertigkeiten in den Bereichen Mord, Infiltrierung und Magie. Es gibt außerdem ein Crafting-System, über das ihr Fallen und andere nützliche Gegenstände herstellen könnt.

1:50 Styx: Shards of Darkness - Der Launch-Trailer verrät mehr über die Story des Stealth-Actionspiels

Die interessantesten Angebote beim GOG Black Friday Sale

Damit ihr euch nicht unbedingt durch die über 6000 reduzierten Spiele klicken müsst, haben wir für euch ein paar Highlights zusammengestellt.

12:08 A Plague Tale: Requiem - Test-Video zum wunderschönen Mittelalter-Spiel

Trepang2: Ein wilder First-Person-Shooter, in dem ihr euch mithilfe eurer übernatürlichen Kräfte visuell eindrucksvoll durch Horden von Gegnern ballert. (20 Euro, um 33 Prozent reduziert)

Disco Elysium: The Final Cut: Gefeierter Indie-Hit und Point&Click-Adventure. Euch erwartet eine tolle Geschichte, spannende Charaktere und die Entscheidung, was für ein Ermittler ihr in dieser Detective-Story sein wollt. (10 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Hellblade: Senua’s Sacrifice: Als von Visionen geplagte Kriegerin nimmt euch dieses Action-Rollenspiel nicht nur in die Welt der Wikinger mit, sondern auch in die der psychischen Krankheiten. (5 Euro, um 85 Prozent reduziert)

Desperados 3: Ein taktisches Schleichspiel im Wilden Westen. Ihr nutzt eure Charaktere und ihre individuellen Fähigkeiten, um gut geplant die schwierigen Level zu meistern. (10 Euro, um 75 Prozent reduziert)

14:17 Desperados 3 im Test-Video - Die beste Schleichtaktik, die wir je gespielt haben

8:14 Dragon's Dogma: Dark Arisen - PC-Version angespielt und Optionen vorgestellt

Weitere spannende Sales

Natürlich gibt aktuell auch in anderen Shops jede Menge Rabatte. Für den Herbst Sale bei Steam haben wir für euch bereits die besten Angebote rausgesucht. Doch auch im Epic Store oder im Battle.net gibt es das ein oder andere Schnäppchen. Oder ihr schaut euch selbst noch ein wenig bei GOG um.

Habt ihr im Black Friday Sale bei GOG oder in den anderen vielen Shops schon etwas finden können? Ist vielleicht sogar mehr als ein Spiel in eurem Warenkorb gelandet oder haltet ihr euch beim Shoppen eher generell zurück? Habt ihr weitere Tipps, die wir nicht in unserer Liste haben? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.