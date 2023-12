Bei GoG bekommt ihr gerade ein fantastisches SciFi-Adventure geschenkt

In Lacuna müsst ihr einen Mordfall aufklären. Sonst kommt es vielleicht zum interplanetaren Krieg.

Nicht nur Epic hat die Spendierhosen aktuell an. Auch auf GoG bekommt ihr gerade wieder ein Spiel geschenkt. Hierbei handelt es sich um das vom deutschen Entwickler DigiTales Interactive SciFi-Noire-Adventure Lacuna. Wir erklären euch, was sich hinter dem Titel verbirgt und für wen es sich eignet.

Die Gratis-Aktion endet am 29.12.2023 um 15 Uhr.

Was ist Lacuna für ein Spiel?

In Lacuna schlüpft ihr in die Haut von CDI-Agent (Central Department of Inverstigation) Neil Conrad, der einen Mordfall aufzuklären hat. Natürlich wurde nicht irgendjemand um die intergalaktische Ecke gebracht, sondern der Außenminister. Und wie das immer mit politischen Morden ist, könnte der ganze Fall einen interplanetaren Krieg auslösen, wenn nicht schnell der Schuldige gefunden wird.

Dazu leisten wir klassische Polizeiarbeit wie das Sammeln von Hinweisen, befragen von Zeugen und Kombinieren von Indizien. Untermalt wird die wirklich schöne Pixelgrafik des SciFi-Settings immer wieder mit eingesprochenen Dialogen. Die könnt ihr euch auch im Trailer anhören:

1:04 Lacuna: Das deutsche Sci-Fi-Noir-Abenteuer zeigt sich im Release-Trailer

Was macht Lacuna besonders? Das Adventure verzichtet auf viele klassische Point&Click-Elemente und ersetzt sie etwa durch eine WASD-Steuerung, sich nicht wiederholende Dialoge und Highlights an allen anklickbaren Objekten.

Zusätzlich haben eure Entscheidungen im Spiel einiges an Gewicht. So trefft ihr in vielen Dialogen große und kleine Entscheidungen, die unter anderem auch das Ende beeinflussen - von dem gibt es nämlich mehrere.

Mehrere Gratis-Spiele gibt es aktuell übrigens auch. Aktuell verschenkt nicht nur GoG ein Spiel, sondern auch Epic:

Für wen eignet sich Lacuna?

Auf Steam kann das Adventure einen Score von 92 Prozent positiven Nutzerreviews (bei insgesamt 1.288 Rezensionen) verzeichnen. Besonders loben viele die fantastische Spielwelt und die vielen Entscheidungsmöglichkeiten.

Wenn ihr gute Detektivgeschichten zu schätzen wisst, keine Lust auf aufgesetzte Rätsel habt und ein Spiel gerne mehrmals durchspielen wollt, weil euch die verschiedenen Enden und Auswirkungen eurer Entscheidungen interessieren, dann solltet ihr einen Blick auf Lacuna werfen.