92 Prozent positiv: Ein absoluter Cyberpunk-Geheimtipp kostet auf Steam gerade nur 3 Euro

Lacuna erinnert nicht nur optisch an Cyberpunk-Klassiker wie Blade Runner.

Einige der schönsten Dinge scheinen für immer unter dem Sand der Zeit begraben, sie sind Vergangenheit. Flipperautomaten zum Beispiel. Oder bezahlbare Mieten. Oder: der gute alte Film Noir. Ihr wisst schon, Humphrey Bogart, Trenchcoat, diesige Großstädte bei Nacht, kernige Sprüche, ein Sog aus Verbrechen und Gewalt.

Umso schöner, wenn sich dann doch mal wer an klassische Noir-Stoffe wagt - und die dann auch noch mit neuen, coolen Ansätze verheiratet. Bestes Beispiel: Lacuna - Ein Sci-Fi-Noir-Abenteuer! Dieses kleine deutsche Adventure-Juwel lief 2021 ziemlich unter dem Radar, ist aber ein echter Geheimtipp für Genre-Fans, die mal wieder so richtig Bock auf eine fesselnde Geschichte haben.

Und Lacuna kostet aktuell auf Steam weniger als drei Überraschungseier.

Was ist Lacuna?

In Lacuna spielt ihr den Agenten Neil Conrad und müsst - grob gesagt - einen mysteriösen Mordfall in einer futuristischen Science-Fiction-Metropole aufklären. Je weniger ihr aus Storygründen über den Plot wisst, desto besser: Nur so viel: Es entspinnt sich ein fesselnder Cyberpunk-Krimi, mit dem ihr als Genre-Fan eine richtig gute Zeit haben werdet.

1:04 Lacuna: Das deutsche Sci-Fi-Noir-Abenteuer zeigt sich im Release-Trailer

Rein spielmechanisch erkundet ihr wie in einem klassischen Adventure allerlei Umgebungen, interagiert mit Personen und Objekten, untersucht Tatorte und, und, und. In den Dialogen trefft ihr Entscheidungen, die sich auf den Verlauf der Story auswirken - und es gibt kein Savescumming, ihr müsst die Konsequenzen eurer Handlungen also bis zum nächsten Spieldurchlauf ertragen.

Lacuna lässt sich in einer Handvoll Stündchen durchspielen, aber bis zum Abspann gibt's einiges zu sehen: Die Areale wurden trotz Pixeloptik mit viel Liebe zum Detail gestaltet, im Hintergrund rauschen Aircraft-Taxis vorbei, Leute wuseln in der Großstadt zur Arbeit und, und, und. Erwartet nur keine große Action, Lacuna ist ein Storyspiel durch und durch.

Auf Steam gibt's übrigens auch einen kostenlosen Prolog zu Lacuna, falls ihr das Spiel mal ausprobieren und gleichzeitig die Vorgeschichte erleben möchtet.

Falls euch unser Tipp nicht taugt, schaut stattdessen gerne mal in den Releases der Woche vorbei, vielleicht ist dort ja was dabei. Oder ihr wartet ab, denn immer mittwochs erscheinen unsere Steam-Empfehlungen der Woche mit weiteren spannenden Spielen, die aktuell teils stark reduziert sind. Oder ihr kauft einfach gar nichts und spielt stattdessen Hunt: Showdown. Ist ja ein freies Land.