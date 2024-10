GOG hat 5.000 Spiele im Sale: Die 11 besten Angebote zu Halloween

Die Angebote bei GOG sorgen für große Augen und offene Münder.

Bei GOG könnt ihr gerade richtig sparen. Zur gruseligsten Zeit des Jahres gibt es im Store für PC-Spiele zahlreiche Angebote, und die sind nicht nur was für Horror-Fans. Wer mag, kann sich selbst durch die über 5.000 reduzierten Spiele klicken. Oder ihr schaut euch die 11 Titel an, die wir für euch herausgesucht haben.

Der Sale läuft noch bis zum 5. November 2024 um 09:00 Uhr deutscher Zeit.

Spannende Angebote im GOG Halloween Sale

Tomb Raider (GOTY): Den Auftakt zum Reboot rund um Schatzjägerin Lara Croft lässt euch miterleben, wie die junge Frau zu der hart gesottenen Kämpferin wird. (4 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Days Gone: In Sonys Open-World-Abenteuer versucht ihr als Biker Deacon St. John in einer von Untoten heimgesuchten Welt zu überleben. (13 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Disco Elysium (The Final Cut): Eines der besten Story-Spiele der letzten Jahre, mit spannender Handlung und unvergesslichen Charakteren. (10 Euro, um 75 Prozent reduziert)

PLUS 11:04 Disco Elysium: Das GameStar-Team würdigt den neuen Platz 9 in unserem Rollenspiel-Ranking

Metro (Franchise Bundle): In diesem Bundle stecken alle drei Spiele der Survival-Shooter-Reihe inklusive beider DLCs für den dritten Teil. (10 Euro, um 84 Prozent reduziert)

Stalker Call of Pripyat: Ihr bekommt natürlich nicht nur den dritten Teil der beliebten Shooter-Reihe im alternativen Ost-Europa-Setting rabattiert. Shadow of Chernobyl und Clear Sky kosten ebenfalls nur ein Viertel des Originalpreises. (5 Euro, um 75 Prozent reduziert)

12:50 Wenn Stalker 2 das Niveau halten kann, wird es ein Hit

Autoplay

The Sinking City: Das Adventure entführt euch in eine Welt, die von der Arbeit der Horror-Legende H.P. Lovecraft inspiriert wurde. (8 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Vampire The Masquerade - Bloodlines: Das Rollenspiel rund um Vampir-Clans im modernen Los Angeles ist auch 20 Jahre nach Release noch immer einen Ausflug wert. (9 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Inscryption: Das Roguelike-Kartenspiel verbindet Puzzle wie in einem Escape Room mit Horror-Elementen und sorgt mit zufälligen Events für Abwechslung bei jedem Durchlauf. (8 Euro, um 60 Prozent reduziert)

1:00 Inscryption: Dieses grimmige Spiel hat Traum-Reviews bei Steam

Yakuza (Complete Seriess): In diesem Bundle stecken Yakuza 0, Yakuza Kiwami 1 + 2, Yakuza 3, 4 + 5 (Remastered) und Yakuza 6: The Song of Life (45 Euro, um 60 Prozent reduziert). Solltet ihr bereits einige Serienteile besitzen, müsst ihr diese nicht ein zweites Mal kaufen. Ihr könnt die genannten Spiele auch einzeln mit einem Rabatt zwischen 45 und 70 Prozent kaufen.

Deus Ex Mankind Divided: In diesem Action-Rollenspiel mit Cyberpunk-Setting jagt ihr als augmentierter Superermittler Terroristen und stoßt dabei auch eine große Verschwörung. (5 Euro, um 85 Prozent reduziert)

Falls ihr bei GOG nicht fündig geworden seid, schaut doch einfach bei Steam vorbei, denn auch dort gibt es einen großen Halloween Sale. Einen ersten Überblick zu den Angeboten bekommt ihr im Artikel oben in der Box.

Falls ihr noch weitere tolle Halloween-Schnäppchen erspäht habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.