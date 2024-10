Steam: Der große Halloween Sale 2024 stimmt mit fetten Rabatten auf die gruseligste Zeit des Jahres ein

Uahhhh! Dieses oder ähnliche Geräusch werden einige Spiele des Halloween Sales aus euch herauslocken.

Der nächste große Steam Sale klopft bereits an der Tür, denn heute startet der Steam Scream 3 aka der Halloween Sale 2024 . In der gruseligsten Saison des Jahres könnt ihr euch selbstverständlich auch über erschreckende Angebote freuen. Das betrifft nicht nur die geringen Preise, sondern auch die angebotenen Spiele.

Alle Infos im Überblick

Wann startet der Sale? Der Steam Halloween Sale 2024 startet heute am 28. Oktober 2024 um 18 Uhr und endet am 4. November 2024. Ihr habt also genau eine Woche Zeit, euch mit den Angeboten bekannt zu machen und gegebenenfalls zuzuschlagen.

Welche Spiele sind im Angebot? Passend zum schaurigen Fest erwarten euch vor allem gruselige, düstere und makabre Spiele. Dabei sind viele Klassiker, aber auch neuere Titel. Es wurde bereits ein Event-Trailer veröffentlicht, der einen kleinen Ausblick auf einige Spiele liefert.

1:03 Im Trailer zum großen Halloween Sale 2024 lockt Steam mit erschreckend niedrigen Preisen

Die wichtigsten Spiele im Überblick

Diese und viele weitere Spiele könnt ihr während des Sales günstiger abstauben.

Welche Sales gibt es noch? Falls ihr nicht bis 18 Uhr warten wollt oder euch die Angebote auf Steam nicht gefallen, könnt ihr auch im Epic Games Store vorbeischauen. Dort läuft aktuell ebenfalls ein saftiger Halloween Sale, bei dem ihr unter anderem das Horror-Meisterwerk Alan Wake 2 zum halben Preis abstauben könnt.

Wendige Zombie-Fans können sich außerdem über Rabatte von Dead Island 2 und Dying Light 2 freuen. Solltet ihr lieber leichtere Kost bevorzugen, erwarten euch dort auch Angebote zu zynischen Sandbox-Spielen wie Maneater und Destroy All Humans 2. Und wer sich selbst so richtig geißeln möchte, kann mit 70 Prozent Rabatt sogar bei The Lord of the Rings - Gollum zugreifen.