GOG will Rollenspiel-Fans diesen Monat besonders glücklich machen

Aktuell warten viele RPG-Liebhaber auf den Release von Pathfinder: Wrath of the Righteous, doch das Genre hat natürlich noch viel mehr zu bieten. Der Online-Shop GOG hat offenbar auch ein Herz für Rollenspiele, denn man hat den September kurzerhand zum "RPG-Monat" ernannt und dafür auch jede Menge Inhalt am Start, darunter sogar kostenlose Klassiker.

Für diejenigen, die sich gedanklich einfach nicht vom neuen Pathfinder losreißen können und sich fragen, wann denn endlich unser umfangreicher Test kommt, haben wir einen Zwischenstand:

Was erwartet mich bei der GOG-Aktion?

Rabatte, Neuerscheinungen, interessante Artikel und Umfragen - so lässt sich ganz treffend zusammenfassen, was GOG für euch im September rund um Rollenspiele geplant hat. Derzeit laufen bereits die ersten Blitzangebote, wodurch ihr mehrere Spiele für ein paar Stunden deutlich reduziert erhaltet:

ATOM RPG: Rundenbasiertes Indie-RPG mit postapokalyptischem Setting, inspiriert von Klassikern wie Fallout, Wasteland und Baldur's Gate.

Iratus: Lord of the Dead: Taktisches Roguelike, in dem ihr keinen strahlenden Recken, sondern den finsteren Nekromanten Iratus spielt, der eine Armee aus Skeletten, Zombies und anderen Untoten befehligt.

Doch statt einfach nur Spiele zu reduzieren, hat sich GOG noch mehr einfallen lassen: So gibt es unter anderem einen sehr interessanten Artikel zu The Witcher 2, der euch 10 Dinge zum RPG-Hit verrät, die auch ihr bestimmt noch nicht wusstet!

Hat euch auch schon öfters die Frage den Schlaf geraubt, welche RPG-Klasse denn nun die ideale für einen ist? Dann freut euch, denn GOG hat ein Quiz vorbereitet, um euch endlich eine Antwort zu liefern.

Wer hat Lust auf Geschenke?

Als Sahnehäubchen wird man diesen Monat auch den ein oder anderen Rollenspiel-Klassiker kostenlos seiner Spielebibliothek hinzufügen können. Den Anfang machen folgende Oldies:

Die kostenlosen Spiele sind noch bis zum 3. September 2021 um 19:00 Uhr verfügbar. Ob und welche Spiele im Anschluss daran verschenkt werden, bleibt abzuwarten.

Alle weiteren Infos zum RPG-Monat und ein Blick auf kommende Neuerscheinungen findet ihr auf der GOG-Aktionsseite.

Das GOG ein Herz für Klassiker hat, ist kein Geheimnis. Erst kürzlich erschien mit Anstoss 3 ein Veteran der Fußball-Simulationen, dessen Datenbanken ihr mit einem kleinen Trick übrigens auch mit aktuellen Spielern füttern könnt.

