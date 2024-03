GOG: Im großen Sale zum Weltfrauentag sind 10 großartige Spiele stark reduziert

GOG bietet euch im Female Protagonist Sale eine große Auswahl toller Spiele zum kleinen Preis.

Der 8. März ist da und das bedeutet, es ist Weltfrauentag. Und um das ordentlich zu feiern, hat GOG etwas vorbereitet. Mit dem Female Protagonist Sale sind nämlich haufenweise Spiele reduziert, die eine weibliche Hauptperson haben.

Natürlich verstecken sich zwischen den vielen tollen Spielen ein paar besonders großartige Titel. Wir haben uns durch die Angebotsliste gewühlt und präsentieren euch in diesem Artikel die Highlights des aktuellen GOG-Sales.

Highlight: Hellblade: Senua's Sacrifice

7:42 Hellblade: Senua's Sacrifice - Testvideo zum mutigen Trip in die Hölle

Genre & Release: Adventure | 8. August 2017

Adventure | 8. August 2017 Rabatt & Preis: 85 Prozent reduziert | 4,50 statt 30 Euro

85 Prozent reduziert | 4,50 statt 30 Euro Angebot gilt bis zum: 12. März 2024

12. März 2024 Hier geht's zum Angebot

Hellblade: Senua’s Sacrifice ist ein atmosphärisches Wikinger-Abenteuer rund um die Gedankenwelt der keltischen Kriegerin Senua. Ihr zieht mir ihr in den Kampf, um die Seelen eurer toten Geliebten zu retten und begebt euch dabei in die tiefsten Tiefen ihres Verstands.

Hellblade beeindruckt mit bildgewaltigen Szenen, einer erdrückenden Stimmung und intensivem Kämpfen. Falls ihr jedoch nur die Geschichte erleben wollt, könnt ihr eure Gefechte auch deutlich entschärfen und euch ganz auf die Story konzentrieren.

Weitere spannende Spiele im Sale

1:51 Dishonored 2 - Deutscher Launch-Trailer: schleichen, morden, rächen

1:17 Spiritfarer - Wunderschönes Abenteuer mit Seelen-Thematik ist jetzt für Nintendo Switch erhältlich

War etwa nichts für euch dabei? Hier kommt ihr zur Übersicht mit allen Spielen des GOG-Sales. Weitere interessante Beiträge findet ihr selbstverständlich bei uns:

Ist für euch etwas beim GOG-Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Welcher Deal war der größte Schnapper, den ihr in letzter Zeit gemacht habt? Und auf welche Titel, die in naher Zukunft kommen, freut ihr euch am meisten? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!