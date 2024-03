EA packt plötzlich fast alle Command & Conquers und viele weitere Spieleklassiker auf Steam

Ab sofort könnt ihr viele Spieleklassiker von EA erstmals auf Steam kaufen und spielen.

Stellt euch mal vor: Nach einem harten Arbeitstag legt ihr euch in euer Bett und versucht einzuschlafen. Doch ihr werdet wachgehalten von dem Gedanken, wie gerne ihr doch jetzt The Saboteur via Steam spielen würdet. So in etwa ging es zumindest unserem Redaktionsleiter und Saboteur-Fan Dimi bestimmt schon unzählige Male.

Ab sofort lässt sich dieser Traum verwirklichen! Denn EA hat mir nichts, dir nichts viele Spieleklassiker überraschend auf Steam veröffentlicht. Das Highlight sind wohl alle bisher fehlenden Command & Conquers, die ihr ab sofort ebenfalls erwerben könnt.

Eine Übersicht mit allen neuen Steam-Spielen folgt sogleich.

Das ultimative Strategie-Erlebnis

Mit Command & Conquer hält EA eine der besten, bekanntesten und ältesten Spieleserien aller Zeiten in den Händen. Schon vor einigen Tagen berichteten wir über einen mysteriösen Preisverfall einiger C&C-Spiele auf Steam.

Mit der Ultimate Collection könnt ihr euch nun für gerade mal 10 Euro die komplette Reihe auf einmal holen. Diese Spiele sind in dem Bundle enthalten:

Das waren noch nicht alle neuen Spieleklassiker

Und als wäre die Command-&-Conquer-Flut noch nicht Grund zur Freude genug, gibt es noch einige weitere Spieleklassiker erstmals auf Steam.

SimCity 3000 Unlimited

Populous

Populous 2: Trials of the Olympic Gods

Populous: The Beginning

Dungeon Keeper Gold

Dungeon Keeper 2

Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack

The Saboteur

Doch auch das war es noch nicht mit den guten Nachrichten, denn bis zum 21. März erhaltet ihr auf alle genannten Titel stolze 50 bis 60 Prozent Rabatt.

Was haltet ihr von dem Shadow Drop seitens EA? Welche dieser Spieleklassiker habt ihr selbst schon gespielt und welche wollt ihr noch ausprobieren? Welche Titel würdet ihr der GameStar-Community empfehlen und von welchen würdet ihr eher abraten? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, daher schreibt sie gerne in die Kommentare!