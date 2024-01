Auf Steam gibt's gerade ein ergreifend gutes Story-Meisterwerk für 3 Euro - vier Monate vor Teil 2

Hellblade: Senua's Sacrifice ist längst nicht mehr nur auf der Xbox, sondern auch auf PC verfügbar.

Nur wenige Spiele wagen sich so tief hinab in die menschliche Psyche wie Hellblade: Senua's Sacrifice. Die Entwickler wollten möglichst glaubhaft darstellen, wie sich Schizophrenie, Panikzustände und Depressionen anfühlen.

Das Ganze haben sie in ein dunkles, nordisch inspiriertes Fantasy-Setting gepackt – und dabei kam ein großartiges Story-Spiel heraus, das viel Lob eingefahren hat und bald einen Nachfolger bekommt. Falls ihr es bisher verpasst habt und gerne nachholen würdet, wäre jetzt gerade der ideale Zeitpunkt: Gerade bekommt ihr das Spiel bei Steam extrem günstig.

2:50 Hellblade: Senua's Sacrifice - Trailer: Die wissenschaftliche Grundlage für die Psychose der Heldin

Warum sich Hellblade gerade besonders lohnt

Angebot bei Steam: Bei Steam ist Hellblade: Senua’s Saga noch bis 25. Januar um 90 Prozent reduziert und kostet nur 3 Euro. Dafür bekommt ihr ein emotionales, düsteres, aber auch unheimlich hoffnungsvolles Action-Adventure, das euch rund zehn Stunden lang beschäftigen wird.

In unserem Test lest ihr, mit welchen Stärken uns das Spiel überzeugt hat und mit welchen kleineren spielerischen Schwächen ihr rechnen solltet, etwa häufigem Backtracking und längeren Laufwegen.

Nachfolger steht vor der Tür: Senua’s Saga: Hellblade 2 erscheint am 21. Mai 2024 für PC und Xbox X/S. Erneut steuert ihr Senua, diesmal in einer grafisch beeindruckenden Version von Island. Ihre inneren Stimmen begleiten sie immer noch, was eindrucksvoll in diesem Trailer dargestellt wird:

4:16 Senua's Saga: Hellblade 2 - Der neue Trailer von der Xbox Direct

Die Entwickler Ninja Theory wollen überall noch eine Schippe draufpacken: Der Soundtrack kommt unter anderem von der Nordic-Folk-Band Heilung, die Grafik sieht dank Unreal Engine 5 zum Fürchten schön aus und das überarbeitete Kampfsystem soll dynamischer und spaßiger ausfallen. Wie gut das gelingt, erfahrt ihr dann natürlich bei uns im Test.

Habt ihr das erste Hellblade schon gespielt oder nutzt ihr das aktuelle Steam-Angebot, um es nachzuholen? Wartet ihr schon sehnsüchtig auf den Nachfolger, der in wenigen Monaten erscheinen soll und laut Entwicklern größer, schöner und besser werden soll? Oder lässt euch die Reihe komplett kalt? Schreibt es uns gern in die Kommentare!