Beim riesigen GOG-Sale gibt's sogar Spiele für 0 Euro

Was als Rettungsmaßnahme für die Spieleperlen der Vergangenheit begann, mauserte sich mit der Zeit zu einer großen und beliebten Verkaufsplattform. Heute gibt es auf GOG.com, was eigentlich für »Good Old Games« steht, nicht nur wieder lauffähig gemachte »alte« Spiele, sondern auch zunehmend moderne Titel - sofern die Publisher bereit sind, die Kopierschutzmaßnahmen für die DRM-freie Plattform zu entfernen.

Für den gerade gestarteten großen Summer Sale, der vom 6. bis 27. Juni ganze drei Wochen lang läuft, hat sich nun auch ein weiterer großer Publisher dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen: SEGA. Als erstes Spiel aus ihrem Katalog bieten sie euch nun mit der Alien: Isolation Collection erstklassigen Survival-Horror mit allen DLCs für circa 12 Euro an. In Kürze folgen dann Two Point Hospital sowie die Jubiläumsedition von Warhammer 40.000: Space Marine.

Wie üblich gibt es aber auch Geschenke: Bis zum 8. Juni um 15 Uhr lässt sich der Adventure-Klassiker Sanitarium für 0 Euro abstauben. Das psychologische Horror-Abenteuer bewertete GameStar-Urgestein Gunnar Lott damals mit respektablen 77 Prozent. Im Verlauf des Sales sollen noch vier weitere Geschenke auf euch warten.

Wenn euch der Sinn eher nach einem Shooter steht oder euch das mit dem DRM nicht so wichtig ist, an dieser Stelle auch noch einmal die Erinnerung, dass es bei Epic noch für kurze Zeit Wolfenstein: The New Order umsonst gibt:

Highlights aus dem GOG Summer Sale

Alien: Isolation

Genre: Action | Entwickler: Creative Assembly | Release: 7. Oktober 2014 (PC) | Preis: 12 Euro (Collection mit allen DLCs um 75 Prozent reduziert; Basisspiel 10 Euro) | Angebot gilt bis: 27. Juni 2022

Die Raumstation Sevastopol und die Geschichte von Amanda Ripley, der Tochter der toughen Actionheldin aus den Kultfilmen, verzückt Alien-Fans seit seinem Erscheinen 2014. Selten wurde die Atmosphäre eines Films so gut in ein Spiel übertragen, derart detailverliebt die Umgebungen den Filmkulissen aus den 70ern nachempfunden wie in Alien: Isolation.

Wenn ihr euch durch Räume voller übergroßer Computerkonsolen mit beigefarbenen Verkleidungen und großen bunten Knöpfen schleicht, fühlt ihr euch sofort wie am Set des originalen Films. Die Betonung liegt hier allerdings auf schleichen, denn obwohl ihr hin und wieder Waffen wie eine Pumpgun oder einen Flammenwerfer findet, führen direkte Konfrontationen schnell ins frühe Sci-Fi-Grab.

Wenn ihr euch aber auf die Prämisse einlasst, feindseligen Androiden sowie dem tödlichen Alien mit dem ikonischen Auberginen-Kopf auszuweichen, anstatt bei jeder Gelegenheit voll draufzuhalten, dann erwartet euch eine hervorragende und wahrlich nervenaufreibende Story. In dieser geht Amanda 15 Jahre nach dem Verschwinden ihrer Mutter Ellen auf die Suche nach dem Flugschreiber der Nostromo.

Damit reiht sich das Spiel in die Riege der seltenen Spiele ein, die eine Filmhandlung nicht nur nacherzählen, sondern sinnvoll fortführen und ergänzen. Alles Weitere zum Spiel erfahrt ihr natürlich in unserem Test:

Disco Elysium - The Final Cut

Genre: Rollenspiel | Entwickler: ZA/UM Studio | Release: 15. Oktober 2019 | Preis: 14 Euro (um 65 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 27. Juni 2022

Wie könnten wir den Spitzenreiter aus unserem großen Ranking der 100 besten Story-Spiele nicht als Highlight hervorheben? Das Rollenspiel hat die Quintessenz des Genrenamens nicht nur verstanden, sondern auch meisterhaft umgesetzt.

Grafisch mag es kein Meilenstein sein, doch wer sich auf das tiefe Charaktersystem einmal eingelassen hat und so seinen ganz individuellen (Anti-)Helden erschaffen hat, der leidet und lacht während der grandiosen Kriminal-Story umso intensiver mit dem heruntergekommenen Detective Harry Du Bois.

Dabei überfordert und verwirrt euch das Spiel mit seinem komplexen Katalog aus 24 Fähigkeiten und dem mit euch sprechenden Eidechsengehirn zunächst absichtlich, um euch noch mehr in die Rolle des alkoholsüchtigen Harry zu verhelfen. Der kommt nämlich zu Beginn genauso wenig mit sich und seiner Umwelt klar. Ob das so bleibt und wenn nicht, in welche Richtung er sich wandelt, liegt dabei komplett in eurer Hand.

Davon, wie groß die Entscheidungsfreiheit in Disco Elysium wirklich ist, überzeugt ihr euch am besten in unserem Test. Alternativ können sich Plus-Mitglieder auch das Goldmedaillen-Video aus unserem Ranking zu Gemüte führen, in dem Chefredakteur Heiko Klinge und Redakteurin Stephanie Schlottag ihre liebsten Erinnerungen aus dem Meilenstein miteinander vergleichen:

Weitere spannende Angebote aus dem GOG Summer Sale

Neben diesen beiden ganz besonderen Erlebnissen gibt es unter den über 2.500 reduzierten Spielen natürlich noch viele weitere echte Schnäppchen. Wir haben eine kleine Auswahl für euch zusammengestellt.

Zur Erinnerung: Es gehört zum besonderen Service von GOG, gealterte Spiele auf modernen Systemen lauffähig zu halten und entsprechende Lösungen direkt bei der Installation anzuwenden, sodass ihr nicht selbst herumtüfteln müsst.

Die Angebote im Preisvergleich

Wie gewohnt unterstützen wir euch zum Abschluss mit einer Vergleichstabelle, mit deren Hilfe ihr genau einschätzen könnt, wie gut sich die Summer-Sale-Preise im Vergleich zur Konkurrenz schlagen.

Komplettiert ihr bei GOG-Sales lieber eure Sammlung legendärer Spieleklassiker oder schielt ihr eher auf moderne Titel, die sich endlich ohne nervigen Kopierschutz genießen lassen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!