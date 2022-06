Bei Steam, Epic & Co. gibt's am Wochenende 6 Spiele kostenlos

Dieses Wochenende sorgt ein Hochdruckgebiet für Rekordtemperaturen. Perfekt also, um die Jalousien gleich ganz unten zu lassen und sich im (hoffentlich) klimatisierten Zimmer vor den Rechner zu schwingen. Denn in den nächsten Tagen gibt's gleich einige Hochkaräter umsonst.

Falls ihr nach weiteren Gratis-Spielen Ausschau halten und zufällig Kunde bei Amazon seid, solltet ihr einen Blick in diese Übersicht werfen:

Diese Highlights könnt ihr kostenlos ausprobieren

Assassin's Creed Origins

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ubisoft Montreal | Publisher: Ubisoft | Release: 27. Oktober 2017

Darum geht's: Der zehnte Teil der Hauptserie entführt euch nach Ägypten. Um genau zu sein, in die Herrscherdynastie der Ptolemäer, die in etwa 300 Jahre vor Christus stattfand. Storytechnisch ist Origins ein Prequel und greift die Ursprünge der Machtkämpfe zwischen den Assassinen und den Templern auf.

Assassin's Creed Origins spielt sich dabei zwar wie viele andere Serienteile und bedient sich natürlich auch an der mittlerweile wohlbekannten Ubisoft-Formel, jedoch perfektioniert das Action-Adventure das Design und sorgt mit der riesigen Open-World für sehr viele atemberaubende Momente und jede Menge Spielspaß. Zudem sah das Alte Ägypten noch nie schöner aus, da sich die Grafik auch heute noch sehen lassen kann. Auch wir kürten Assassin‘s Creed Origins damals in unserem Test als bis Dato besten Serienteil:

Wie bekommt ihr es? Um Assassin's Creed Origins am Wochenende ausprobieren zu können, benötigt ihr einen Account bei Ubisoft Connect und den dazugehörigen Launcher. Dort könnt ihr das Spiel im Shop auswählen und herunterladen. Übrigens: Falls ihr euch nach dem Wochenende entscheiden solltet, das Spiel zu kaufen, bekommt ihr von Ubisoft bis zu 85% Rabatt und könnt natürlich euren Spielstand übertragen, um eure Reise fortzusetzen.

Angebot gilt bis : 20. Juni 2022

: 20. Juni 2022 Plattform: Ubisoft Connect

GTFO

Genre: Shooter | Entwickler: 10 Chambers Collective | Publisher: 10 Chambers | Release: 10. Dezember 2021

Darum geht's: Fans von Hardcore-Shootern aufgepasst. Am Wochenende könnt ihr euch mit bis zu vier Freunden in die grausigen Tiefen eines Forschungslabors stürzen. Ein mysteriöser Gefängniswärter trägt euch nämlich auf in den Komplex einzudringen, um Werkzeuge und Ressourcen zu bergen. Leicht wird euch die Expedition aber keinesfalls gemacht. Jeder Schritt sollte gut durchdacht sein. Denn in den düsteren Korridoren verstecken sich neben den Ressourcen nämlich auch ganze Horden an Gegnern, die euch und euer Team in Windeseile ausschalten können.

Wer jetzt an die üblichen Koop-Shooter wie Left4Dead denkt, ist schief gewickelt. Wildes Rumballern wird in GTFO nämlich meist mit dem Tod abgestraft. Taktisches Vorgehen und Teamplay stehen in diesem Hardcore-Shooter an oberster Stelle. Freunde des Horror-Genres kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Der Nervenkitzel ist unglaublich hoch und hält auch stets bis zum Ende eines Durchlaufes an. Übrigens: Wer keine drei weiteren Freunde für GTFO überzeugt kriegt, kann sich über die NPC-Begleiter freuen, welche die Entwickler in früheren Patches zum Spiel hinzugefügt haben.

Wie bekommt ihr es? Um GTFO über das Wochenende ausprobieren zu können, müsst ihr die Shopseite im Steam-Store aufrufen und auf den Button Spiel starten klicken. Anschließend wird das Spiel heruntergeladen und landet in eurer Steam-Bibliothek.

Angebot gilt bis : 20. Juni 2022

: 20. Juni 2022 Plattform: Steam

Diese Spiele dürft ihr für immer behalten

Neben diesen Blockbustern gibt es aber noch eine ganze Menge an weiteren Spielen, die ihr euch sogar dauerhaft sichern könnt:

Capcom Arcade Stadium: In dieser Spielesammlung bekommt ihr einen ganzen Haufen an alten Capcom-Klassikern, welche ihr nun auch auf den PC spielen könnt. Wenn ihr euch die Collection bis zum Ende des Zeitraumes holt, dürft ihr dieses sogar dauerhaft behalten. Angebot gilt bis : 22. Juli 2022 Plattform: Steam

Tell Me Why: Die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan lüften mithilfe von übernatürlichen Fähigkeiten die Geheimnisse ihrer schwierigen Kindheit,. Reist in die Vergangenheit, um die Wahrheit zu finden und die Zukunft so für immer zu verändern. Auch das Spiel könnt ihr dauerhaft behalten, sofern ihr euch es noch im Juni holt. Plattform: Steam Angebot gilt bis : 1. Juli 2022

Supraland: In dieser Sandbox verbringt ihr die meiste Zeit damit Rätsel zu lösen, die Welt zu entdecken und fiese Gegner zu besiegen. Auch uns konnte der Indie-Hit im Test überzeugen. Epic-typisch dürft ihr das Spiel natürlich dauerhaft behalten. Plattform: Epic Angebot gilt bis : 23. Juni 2022

Ark: Der Survival-Hit bekommt nächstes Jahr nicht nur einen Nachfolger spendiert, sondern kann momentan auch auf Steam umsonst dauerhaft behalten werden. Alle weiteren Infos dazu haben wir euch in folgendem Artikel zusammengefasst: Plattform: Steam Angebot gilt bis : 19. Juni 2022



Versteckt ihr euch dieses Wochenende auch vor der Hitze und könnt die Gratis-Games gut gebrauchen? Verratet uns doch in den Kommentare, für welches ihr euch entschieden habt.