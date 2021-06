GOG verschenkt drei Cyberpunk-Spiele - aber ihr müsst euch beeilen!

GOG hat mal wieder die Spendierhosen an und schenkt euch derzeit einen weiteren Titel, nachdem es vor kurzem erst den Taktik-Shooter Arma: Cold War für lau gab. Diesmal handelt es sich genau genommen sogar um gleich drei Spiele!

Mit nur wenigen Klicks könnt ihr euch die Shadowrun-Trilogie für eure Bibliothek sichern. Die Kollektion beinhaltet die drei Spiele Shadowrun Returns - Deluxe Edition, Shadowrun Dragonfall - Director's Cut und Shadowrun Hong Kong - Extended Edition Deluxe.

Aber ihr müsst schnell sein: Das Angebot gilt nur noch bis zum 28. Juni 2021 um 15 Uhr!

Hier geht's zur Gratis-Aktion bei GOG!

So fügt ihr die Titel gratis eurer GOG-Bibliothek hinzu:

Stellt sicher, dass ihr mit eurem GOG-Konto eingeloggt seid.

Besucht die Aktions-Seite und scrollt hinunter, bis ihr das Banner zur Shadworun-Trilogie seht.

Ein Klick auf "Zustimmen und Spiel erhalten" genügt, und der Titel gehört euch. Bedenkt jedoch, dass ihr damit dem Erhalt des GOG-Newsletters zustimmt.

Ein Schmankerl für Shadowrun-Kenner gibt es übrigens bei GameStar Plus. Dort haben sich nämlich Petra Schmitz, Michael Graf, Michi Obermeier und Markus Schwerdtel in einem ein Pen-&-Paper-Abenteuer im Shadowrun-Universum durch die Cyberpunk-Zukunft gekämpft!



Hier geht's zur ersten Folge des Abenteuers unserer mutigen Gruppe

Das zeichnet die Cyberpunk-Serie aus

Worum geht's in Shadowrun? Das Szenario der Taktik-RPG-Serie ist etwas für Fans dystopischer Zukunftsvisionen. Die Spiele sind dabei allesamt auf das Singleplayer-Erlebnis ausgerichtet.

Shadowrun Returns:

In den dunklen Straßen von Seattle sucht ihr nach einem mysteriösen Killer, doch schon bald darauf findet ihr euch in einem Sog der Kriminalität und Gefahr wieder, der von Straßengangs bis hin zu den mächtigsten Konzernen der Stadt reicht. Ihr müsst ein Team aus anderen sogenannten Shadowrunnern um euch scharen, um dank dem Einsatz von Technologie und Magie in taktischen Gefechten die Oberhand zu behalten.

Shadowrun Dragonfall:

Im Jahr 2054 ist Grenze zwischen Technologie und Magie stark verwischt. Fantasiekreaturen wie Elfen und Trolle existieren neben großen Konzernen, die profitorientiert die Welt ausbeuten. In Deutschland ist mittlerweile eine einzige Anarchie ausgebrochen. Der perfekte Ort für dich und dein Team von Shadowrunnern, um schnelles Geld zu verdienen.

Es dauert jedoch nicht lange, bis sich eine große Bedrohung erhebt, und ihr euch erneut mit allerlei Verschwörungen konfrontiert seht.

Shadowrun Hong Kong:

Diesmal verschlägt es euch von Seattle nach China, denn euer Pflegesohn bittet euch um Hilfe. Schnell spitzt sich die Situation zu, und sogar die Staatsmacht ist hinter dir her. Erneut müsst ihr ein Team von Shadowrunnern um euch herum bilden, um den Kampf gegen die Konzerne, die Polizei und die Triaden zu gewinnen.

Seid ihr neugierig geworden? Wenn ihr ein paar Impressionen in bewegter Form anschauen wollt, legen wir euch das GameStar-Testvideo zu Shadowrun: Hong Kong ans Herz:

Wenn ihr auf das Cyberpunk-Szenario steht, ist die Folge 34 des GameStar-Podcasts genau das Richtige für euch. Dort bequatschen unsere Experten nämlich, wieso Cyberpunk zu den spannendsten Videospiel-Setting überhaupt gehört.

Seid ihr neugierig geworden und werdet euch das Spiel holen? Wie ist eure Meinung zu den Shadowrun-Spielen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.