Petra Schmitz, Michael Graf, Michi Obermeier und Markus Schwerdtel kämpfen sich durch die Cyberpunk-Zukunft - und schlittern in eine Verschwörung.

Anlässlich des Releases von Cyberpunk 2077 haben wir in unserer Trickkiste herumgewühlt und sind auf alte Pen&Paper-Aufnahmen gestoßen. Jetzt heißt es: Papier und Stifte raus! Was in der Schule regelmäßig für Panikattacken sorgte, beschert uns diebisches Vergnügen. Denn wir stürzen uns in ein P&P-Abenteuer im Shadowrun-Universum!

Bei GameStar Plus könnt ihr nun alle Eskapaden der chaotischen Truppe anschauen - hier findet ihr alle Folgen im Überblick!

Story, Charaktere und Setting

Die Story

Spielleiter Benjamin Ting führt unsere vier Redaktions-Cyberpunks in die Sonderveraltungszone Perlach des Jahres 2077. Als (ziemlich unfähige) Spezialeinheit sorgen Petra und die drei Ms (Michi, Micha, Markus) für Ordnung im verwahrlosten München - und geraten unversehens in ein regelrechtes Massaker.

Die Münchner Sicherheitskräfte haben die komplette Einwohnerschaft eines Wohnblocks umgebracht, um jemanden zu finden. Aber wen - und warum? Unsere Helden müssen es herausfinden! Denn natürlich steckt viel mehr dahinter, als sie zunächst dachten.

Die Charaktere

Maria Bradburing (Petra) : Ehemals Hüterin elektronischer Schafe, jetzt Schwarzmarkt-Hackerin.

: Ehemals Hüterin elektronischer Schafe, jetzt Schwarzmarkt-Hackerin. Dr. Neo Spaceman (Michi) : Der schlechteste Straßenarzt Münchens, ein hoffnungsloser Fall.

: Der schlechteste Straßenarzt Münchens, ein hoffnungsloser Fall. Cole Turkey (Micha) : Kommunistischer Drogendealer, begleitet von seinem treuen Cyborg-Kampfhamster B-00 .

: Kommunistischer Drogendealer, begleitet von seinem treuen . Willie Gibsihm (Markus): Grober Ork, ehemaliger Rausschmeißer im VR-Porno-Kino.

Das Setting

Das München des Jahres 2077 wird - natürlich - beherrscht von drakonischen Megakonzernen wie Dallmayr und Aldi. An deren Spitze stehen die Drachen, uralte und hochintelligente Kreaturen. Während die Oberschicht in ihren Konzerntürmen rauschende Feste feiert, vegetiert die ausgebeutete Arbeiterschaft in Betonblöcken und Straßenschluchten vor sich hin. Straßenkriminalität ist allgegenwärtig. Ebenfalls allgegenwärtig im Shadowrun-Universum sind Fantasy-Rassen wie Orks und Elfen - Mutationen der Menschen.

Folge 1: Shadowrun mit Cyberpunks

Folge 2: Wer ist der Wolpertinger?

Folge 3: Verwirrung im Vergnügungsviertel

Folge 4: Der Doc dreht durch!

Folge 5: Geheimnisse im Untergrund

Folge 6: Angriff der Roboterzombies

Folge 7: Das beste schlimme Ende aller Zeiten