Der Herr der Ringe: Gollum fällt in den internationalen Wertungen vollkommen durch

Gollum kann bisher nur in den wenigsten Tests überzeugen.

Schon ein umfangreicher Leak der das gesamte Spiel zeigte, ließ Fans, die sich von Gollum ein spannendes Abenteuer erhofften, nichts Gutes erahnen. Jetzt treffen die ersten Wertungen für den Titel ein und bestätigten die zuvor geäußerte, harsche Kritik. Warum das Action-Adventure in der Welt von Der Herr der Ringe in den meisten Tests durchfällt, und was seine wenigen Stärken sind, erfahrt ihr hier.

Wo unser Test indes bleibt, erklärt euch Heiko in einem eigenen Artikel.

Die Wertungen - Ein trauriger Rekord

Mit einem katastrophalen Metascore von derzeit 38 auf der Playstation 5 (auf dem PC nur geringfügig besser mit 43) ist Gollum das schlechtbewertetste Herr-der-Ringe-Spiel auf Metacritic. Als beste Wertung bekommt das Action-Adventure eine 70, die Wertungen fallen dann aber schnell ab bis zu mehreren Tests, die lediglich eine 20 vergeben.

Hier seht ihr eine Übersicht der Wertungen für die Playstation 5. Da für diese Plattform bisher die meisten Tests vorliegen, ist der Metascore hier am aussagekräftigsten:

Was wird kritisiert, was gelobt?

Angesichts der überwiegend negativen Wertungen für Gollum bleibt IGN Adria dem Spiel überraschend wohlgesonnen, auch wenn man sich sicher ist, dass es keine Verkaufsrekorde brechen werde:

Überraschend kompetenter 3D-Stealth-Plattformer, der es schafft einen der berühmtesten Fantasy-Anti-Helden akkurat darzustellen. Trotz der unterentwickelten visuellen Präsentation ist es eines der seltenen Herr-der-Ringe-Spiele, die es wert sind, gespielt zu werden.

Für Hobby Consolas ist die größte Stärke von Gollum die originelle Geschichte, bei der die Entwickler einen lobenswerten Aufwand betrieben hätten. Allerdings falle das Spiel anderswo vollkommen auseinander: Zu kritisieren gebe es die unpräzise Steuerung, schlechte KI, veraltetes Leveldesign und Grafikqualität. GRYOnline argumentiert in eine ähnliche Richtung:

Mit Gollum in Mordor und im Düsterwald herumzuhüpfen war keine angenehme Erfahrung. Aber diesen Helden kennenzulernen war wirklich etwas besonders - so ein kleiner, glänzender Schatz in der Dunkelheit von fehlerhaftem Code. Ich würde Gollum von Daedalic gerne wiedersehen, in einem anderen, polierteren Spiel.

Dass hinter Gollum eigentlich eine gute Story steckt, die von massiven technischen Problemen, schlechter Grafik und enttäuschendem Gameplay verschüttet wird, finden auch andere Tester. Für die meisten von ihnen nehmen aber die Probleme so überhand, dass sie Wertungen unter 50 vergeben. So schreibt etwa Noisy Pixel:

Die Mechaniken von Gollums innerem Kampf machen Spaß, sind aber in diesem Spiel, das von furchtbaren Plattformer-Abschnitten und veralteter Grafik verschlungen wird, nicht wichtig. Das Voice-Acting und der hervorragende Soundtrack versprechen zwar viel, aber es gibt keinen wirklichen Grund, das Spiel auszuprobieren, es sei denn ihr wünscht euch eine Retro-Plattforming-Erfahrung oder liebt einfach Gollum.

Einige Tests werden noch harscher und können nur mit Mühe an wenigen Ideen von Gollum gefallen finden. So formuliert etwa Gamespot die Frustration beim Spielen folgendermaßen:

So wie Gollums Suche nach dem Einen Ring war meine Aufgabe, Der Herr der Ringe: Gollum zu beenden, voller Rückschläge, schlechter Chancen und wachsendem Wahnsinn. Und, wie die Gollums, war meine Reise von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wenn es also das Ziel der Entwickler war, uns in die Schuhe eines solch erbärmlichen, unliebenswürdigen Charakters zu stecken, der ständig Schmerz und Leid aushalten muss, dann waren sie wenigstens dabei erfolgreich.

Es scheint, als würden die Chancen für Gollum zum Release äußerst schlecht stehen. Ob einige Mittelerde- oder Gollum-Fans dem Spiel doch noch etwas abgewinnen können und Licht am Ende der Spinnenhöhle sehen, muss sich erst noch zeigen.

Habt ihr noch Hoffnung für Gollum? Oder lasst ihr zum Release erst mal die Finger davon und wartet zumindest auf eine Lösung der technischen Probleme? Schreibt es gerne in die Kommentare!