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Gothic Remake: Vorsicht vor Gewittern! Mit etwas Pech werdet ihr von einem Blitz gegrillt

Wie das Original zeigt auch das Gothic Remake Neuankömmlingen im Minental keine Gnade. Neben zahllosen Monstern hat es jetzt aber auch die Natur selbst auf euch abgesehen.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
17.06.2026 | 13:41 Uhr

49,99 €

Im Gothic Remake kann euch schlechtes Wetter nicht nur die Laune verhageln, sondern auch eine echte Gefahr sein. Im Gothic Remake kann euch schlechtes Wetter nicht nur die Laune verhageln, sondern auch eine echte Gefahr sein.

Wenn wir in Gothic eine Wache blöd kommen, werden wir ohne Zögern weggeknüppelt und ausgeraubt. Und außerhalb der Lager wirds noch gefährlicher: Schließlich treiben hier überall fiese Monster ihr Unwesen, die uns gerade zu Beginn mit ein oder zwei Treffern zu Boden schicken. Das Gothic Remake setzt sogar noch eine tödliche Gefahr drauf: Wenn es gewittert, kann euch tatsächlich der Blitz treffen!

Potzblitz!

Dokumentiert wurde das Phänomen etwa von Grzegorz Bobrek auf Twitter, der dazu schreibt: Bisher mein Lieblings-Tod im Gothic Remake. Ihn erwischt es kurz nach einem Kampf in strömenden Regen. Wie aus dem Nichts wird er vom Blitz niedergestreckt und darf den letzten Spielstand laden (der zum Glück nur eine Minute her ist, Innos sei Dank):

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Den passenden Kommentar dazu im Stil eines grummeligen Gothic-NPCs liefert Kazimierz Szpadel:

Mit so einem Knüppel in der Hand durch einen Sturm zu laufen ist, als würde man sich die Probleme förmlich herbeiwünschen.

Aber auch andere Spielerinnen und Spieler berichten von Blitzeinschlägen, etwa auf Reddit oder YouTube. Blitze müssen jedoch offenbar nicht immer tödlich sein. In einem Fall wurden einem Spieler etwas mehr als die Hälfte seiner Lebenspunkte abgezogen. Trotzdem sollten wir natürlich vorsichtig sein und uns bei einem Gewitter lieber in Innenräumen aufhalten oder eine Runde am Kopfkissen horchen. Und im Zweifelsfall natürlich regelmäßig schnellspeichern.

Gut zu wissen wäre jetzt natürlich noch, wie häufig so ein Blitzeinschlag vorkommt. Oder ob man wahrscheinlicher getroffen wird, wenn man eine Rüstung aus Metall trägt. Von sich aus wird das Spiel uns das wohl kaum verraten. Aber vielleicht findet sich ja jemand, der für das Gemeinwohl einige wissenschaftliche Experimente anstellt.

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Das Gothic Remake ist übrigens längst nicht das einzige Spiel, in dem Blitze bei Gewitter eine echte Gefahr sein können. In The Legend of Zelda: Breath of The Wild müssen wir etwa unsere Metallrüstung ausziehen, sonst ziehen wir Blitze an. In Sea of Thieves dürfen wir nur nicht unseren Säbel ziehen, dafür kann ein Blitz sogar unser Schiff in Brand stecken. Und in Minecraft lassen Blitze sogar Tiere und Monster mutieren. Welche Spiele fallen euch noch ein, in denen ein Blitzeinschlag vorkommen kann?

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Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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