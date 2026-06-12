Gothic Remake: Der erste Patch ist jetzt da und widmet sich gleich zwei großen Problemen

Endlich ein Patch! Und der bringt viele wichtige Fixes.

Das Gothic Remake ist ein großer Erfolg und wird viel gespielt – obwohl es (unserer Erfahrung nach) viel verbuggter releast wurde, als eigentlich gut wäre. Das scheint die meisten Fans aber kaum zu stören. Trotzdem ist es natürlich eine wahre Wohltat zu hören, dass jetzt endlich der erste Patch aufgeschlagen ist!

Am 12. Juni um 14 Uhr wurde die Version 1.0.1 aufgespielt und hat einen Rucksack voller Fixes und Verbesserungen dabei. Es ist kein gewaltiger Patch, mit über 4 GB auf Steam aber doch recht ordentlich. Auf der nächsten Seite findet ihr die kompletten Patch Notes. Hier reden wir aber vorher noch über die Highlights des Patches.

25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Die Highlights von Patch 1.0.1

Ganze 48 Fixes stecken in dem neuen Update. Wie so oft sind darunter große und kleine Probleme. Wobei natürlich auch die seltensten Probleme für euch zu den großen gehören, sobald ihr davon betroffen seid. Trotzdem wollen wir aus der Masse ein paar in unseren Augen wichtige Fixes und Verbesserungen hervorheben.

Das Schlösserknacken

Nicht wirklich ein Bug, aber doch ein bekanntes Ärgernis, ist das Schlösserknacken im Remake. Das fällt überraschend kompliziert aus, auch wenn es mit höherem Skillwert natürlich leichter wird. Trotzdem sind viele Spielerinnen und Spieler verwirrt. Damit die Verwirrung endet, fügt der Patch eine kleine Hilfe ein.

Das macht das Schlösserknacken zwar nicht leichter, aber der Schwierigkeitsgrad ist vorab besser abzuwägen. Wenn ihr immer noch Hilfe dabei braucht, lest am besten unseren Guide.

Oben rechts könnt ihr jetzt sehen, wie schwer ein Schloss zu knacken ist. Das sollte Frustration zumindest vorbeugen.

Die kaputte Quest der Feuermagier

Ein ärgerlicher Bug, den wir beim Testen erlebt haben, war das Problem mit den Feuermagiern. Denen konnten wir uns nämlich nicht anschließen, da sie uns beim Aufnahmeritual unsinnigerweise attackieren. Die Quest war damit vollständig blockiert, auch wenn es theoretisch einen Weg gab, das zu umgehen. Jetzt sollte die Quest aber gefixt sein.

Abstürze

Neben Quest-Bugs konnten auch regelmäßige Abstürze die Spielerfahrung trüben. Hier verschafft das Update ebenfalls Abhilfe, damit ihr länger ungestört durch das Minental toben dürft.

Es gibt übrigens auch ein paar Fixes, die euch das Leben etwas schwerer machen. So war es bislang möglich, direkt zum Spielstart Gomez seinen Schlüssel zu klauen und die wertvolle Erzrüstung anzulegen. Das ist mit dem neuen Update nicht länger vor Kapitel 5 möglich.

Sicherlich sind mit dem neuen Update noch lange nicht alle Fehler behoben, aber die Entwickler bei Alkimia sind offenbar am Ball und geben ihr Bestes, auf das Feedback der Community zu hören. Um ihnen dabei zu helfen, könnt ihr vor allem weiterhin fleißig Bugs melden.

Bedenkt vor dem Update, dass ihr Mods deaktivieren solltet – es kann durch den Patch zu Problemen damit kommen.