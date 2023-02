Gothic Remake: Es gibt viele neue Infos zum Magie-System, den Kämpfen und mehr

Das Gothic Remake kommt gut voran: Im Interview mit Techradar zeigt sich Alkimia-Entwickler Reinhard Pollice sehr zufrieden mit den Fortschritten, die sein Team macht. Wie weit ist das Minental? Und was ändert sich bei Magie und Kämpfen? Müssen wir wieder die Strg-Taste gedrückt halten, während wir auf Gegner eindreschen?

Das und mehr verriet er im Interview. Wir fassen alle wichtigen Infos für euch zusammen!

Neue Details zum Gothic Remake

Was ändert sich bei der Magie von Gothic?

Zauber sind ein wichtiger Bestandteil der Rollenspielreihe: Ein paar »Feuerpfeil«-Spruchrollen sollte man bei jedem Minental-Ausflug im Gepäck haben und wer im Orkland seine Ruhe haben will, packt »Verwandlung zum Snapper« ein.

Auch im Gothic Remake ist Magie wieder verfügbar, allerdings wird das System überarbeitet. Sämtliche Zauber werden jetzt einem der drei Götter (also Innos, Adanos und Beliar) zugeordnet. Vermutlich wacht jeder über eine bestimmte Art von Magie, die eigens hochgelevelt wird - Verwandlungen würden etwa zum Wassergott Adanos passen. Außerdem wird es Zaubervarianten geben, die man channeln kann, also länger auf den Gegner drauf hält, das kostet dann aber wiederum mehr Mana.

Was ändert sich an den Kämpfen?

Laut Pollice bleiben die Grundsätze des bewährten Original-Kampfsystems erhalten. Also eher keine Totklick-Angriffsketten wie damals bei Gothic 3, stattdessen ist die passende Schlagrichtung wichtig.

Eure Waffentalente werden erneut über Lernpunkte und Lehrmeister gesteigert, allerdings soll es im Remake zusätzliche Möglichkeiten geben. Welche genau, führte Pollice noch nicht weiter aus. Mehr Arten der aggressiven Selbstverteidigung klingen aber nach einer hervorragenden Idee, wenn man sich die neu designten Gegner anschaut:

Mehr zum Thema Gothic Remake zeigt den gruseligen Look der Molerats von Philipp Elsner

Was ist mit Fernkampf? Bogenschießen war noch nie die große Stärke von Gothic und wird es wohl auch im Remake nicht. Pollice formuliert es so:

Der Fernkampf an sich wird vergleichsweise unspektakulär. Es geht eher um den taktischen Einsatz. Also das Zielen und feuern auf einen entfernten Gegner.

Wie ist der aktuelle Stand der Entwicklung?

Pollice zeigt sich im Techradar-Interview sehr zufrieden mit den Fortschritten des Teams. Man liege »perfekt im Zeitplan«. Das Alte Lager sei fast fertig, an den anderen beiden Lagern wird gerade gearbeitet. Aktuell liege der Fokus auf der grafischen Darstellung des Minentals, damit es Fans vertraut vorkommt, aber diesmal lebendiger wirkt.

2:04 Gothic Remake: Trailer nimmt uns mit auf einen stimmungsvollen Ausflug in die alte Mine

Dafür wird auch an der KI der NPCs geschraubt. Schon im Original hatten die Figuren einen individuellen Tagesablauf, im Remake will man laut Pollice aber weit über die Vorlage hinaus gehen. Dafür habe man in den letzten anderthalb Jahren eine passende KI von Grund auf neu entwickelt.

Wann erscheint das Gothic Remake? Ein Release-Datum ist weiterhin nicht bekannt. Sobald sich etwas tut, melden wir es euch natürlich sofort! Bis dahin schwelgt gerne zusammen mit Gothic-Fan Steffi in Minental-Nostalgie: Sie hat für euch einen Screenshot des neuen Alten Lagers bis ins letzte Detail analysiert.

Was haltet ihr von den neuen Infos der Entwickler? Hofft ihr auf ganz neue Zauber, vielleicht solche, die erst in Gothic 2 oder Gothic 3 eingeführt wurden? War euch der Fernkampf in Gothic jemals wichtig oder klöppelt ihr am liebsten mit Schwert und Axt um euch? Wir sind gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren.