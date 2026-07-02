Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Gothic Remake: Patch 1.0.3 ist jetzt verfügbar und repariert wieder jede Menge Quests und Absturzursachen

Das Gothic Remake hat jetzt sein drittes Update bekommen in dem wieder diverse wichtige Fehlerbehebungen stecken. Erneut stehen ärgerliche Questblocker im Vordergrund.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
02.07.2026 | 17:49 Uhr

49,99 €

Vielleicht bekommen wir ja Zutritt zur Burg, wenn wir Thorus die neuen Patch Notes präsentieren! Vielleicht bekommen wir ja Zutritt zur Burg, wenn wir Thorus die neuen Patch Notes präsentieren!

Auf einer Seite Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Das Gothic Remake ist Anfang Juni erschienen, aber noch sind die Entwickler nicht fertig. Denn die an sich gut gelungene Neuauflage leidet aktuell noch unter technischen Schwächen, vor allem Questblocker und Abstürze bleiben ein größeres Ärgernis, das dem Remake im GameStar-Test auch eine Abwertung bescherte. Mit Patch 1.0.3, der ab sofort verfügbar ist, werden aber wieder einige dieser Probleme aus der Welt geschafft.

Was steckt in Patch 1.0.3?

Die wichtigsten Änderungen im Update wollen wir für euch gleich hier kurz zusammenfassen. Die ungekürzten Patch Notes direkt von Entwickler Alkimia Interactive gibt es dagegen auf Seite 2 des Artikels.

Video starten 1:03 Das Gothic Remake wird im neuen Trailer gefeiert und in den Kommentaren fragen alle nur nach Teil 2 - bis THQ antwortet

  • Die generelle Stabilität des Spiel wurde erhöht, diverse Absturzursachen wurden beseitigt.
  • NPCs teleportieren sich nicht mehr vor euren Augen weg.
  • Die Gildenuzugehörigkeit wird beim Laden eines Spielstands korrekt zugewiesen.
  • Große Kreaturen finden sich jetzt besser in der Welt zurecht.
  • Gesichtsanimationen wurden stellenweise verbessert.
  • Es gibt einige Bugfixes für spezifische Quest darunter Die Fokussteine, Die Feuerprobe und die Quest für die Rangerhöhung bei den Söldnern.
  • Diverse generelle Verbesserungen, die Questblocker verursachen konnten oder den Fortschritt erschwerten.

Das war es auch schon mit den wichtigsten Änderungen, alle Details gibt es wie eingangs erwähnt in den vollständigen Patch Notes von Alkimia Interactive auf Seite 2.

Mehr zum Gothic Remake
Die Schnellreise im Gothic Remake lässt sich auch ohne offiziellen Patch deutlich komfortabler regeln
von Peter Bathge
Die Schnellreise im Gothic Remake lässt sich auch ohne offiziellen Patch deutlich komfortabler regeln
Das beste Lager von Gothic: Ihr habt abgestimmt und dabei ist eine Fraktion richtig abgeraucht
von Stephanie Schlottag
Das beste Lager von Gothic: Ihr habt abgestimmt und dabei ist eine Fraktion richtig abgeraucht
Ich bin so froh, dass ich das Gothic Remake nicht testen musste
von Peter Bathge
Ich bin so froh, dass ich das Gothic Remake nicht testen musste

Aktuell konzentrieren sich die Entwickler des Gothic Remakes noch ganz auf Problembehebungen und Balanceänderungen, größere Verbesserungen und neue Features gab es bisher noch nicht. Für so etwas springen aber bereits die Fans selbst in die Bresche. Zum Beispiel hat jemand bereits ein praktisches Schnellreisemenü gebastelt, dass sich perfekt ins Spiel einfügt, mehr dazu lest ihr oben im Kasten.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (9)
Preisvergleich
alle anzeigen
Gothic 1 Remake
Tipp GamesPlanet Website
Gothic 1 Remake
ab 49,99 €

ANZEIGE

Kommentare(11)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Gothic Remake: Patch 1.0.3 ist jetzt verfügbar und repariert wieder jede Menge Quests und Absturzursachen

vor 4 Stunden

Die Schnellreise im Gothic Remake lässt sich auch ohne offiziellen Patch deutlich komfortabler regeln

vor einem Tag

Ist das Gothic Remake in Wahrheit nur ein Fleischwanzen-Fiebertraum? Ein gut verstecktes Geheimnis klingt jedenfalls ganz danach

vor 2 Tagen

Ich bin so froh, dass ich das Gothic Remake nicht testen musste

vor 5 Tagen

Das beste Lager von Gothic: Ihr habt abgestimmt und dabei ist eine Fraktion richtig abgeraucht
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Jemand hat Medieval 2: Total War so gut remastert (und Rome auch), dass KI-Züge jetzt in Sekunden berechnet werden   1     2 PLUS

vor einer Stunde

Jemand hat Medieval 2: Total War so gut remastert (und Rome auch), dass KI-Züge jetzt in Sekunden berechnet werden
Gothic Remake: Patch 1.0.3 ist jetzt verfügbar und repariert wieder jede Menge Quests und Absturzursachen   8     1

vor einer Stunde

Gothic Remake: Patch 1.0.3 ist jetzt verfügbar und repariert wieder jede Menge Quests und Absturzursachen
Eine komplette Multiplayer-Schlacht aus Dawn of War 4: 15 Minuten gehen sich Orks und Space Marines an die Gurgel   1     1

vor 2 Stunden

Eine komplette Multiplayer-Schlacht aus Dawn of War 4: 15 Minuten gehen sich Orks und Space Marines an die Gurgel
George Martin schoss gegen House of the Dragon, schießen die Serienmacher jetzt zurück? Fans denken schon

vor 2 Stunden

George Martin schoss gegen House of the Dragon, schießen die Serienmacher jetzt zurück? Fans denken schon
mehr anzeigen