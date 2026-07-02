Gothic Remake: Patch 1.0.3 ist jetzt verfügbar und repariert wieder jede Menge Quests und Absturzursachen

Vielleicht bekommen wir ja Zutritt zur Burg, wenn wir Thorus die neuen Patch Notes präsentieren!

Das Gothic Remake ist Anfang Juni erschienen, aber noch sind die Entwickler nicht fertig. Denn die an sich gut gelungene Neuauflage leidet aktuell noch unter technischen Schwächen, vor allem Questblocker und Abstürze bleiben ein größeres Ärgernis, das dem Remake im GameStar-Test auch eine Abwertung bescherte. Mit Patch 1.0.3, der ab sofort verfügbar ist, werden aber wieder einige dieser Probleme aus der Welt geschafft.

Was steckt in Patch 1.0.3?

Die wichtigsten Änderungen im Update wollen wir für euch gleich hier kurz zusammenfassen. Die ungekürzten Patch Notes direkt von Entwickler Alkimia Interactive gibt es dagegen auf Seite 2 des Artikels.

1:03 Das Gothic Remake wird im neuen Trailer gefeiert und in den Kommentaren fragen alle nur nach Teil 2 - bis THQ antwortet

Autoplay

Die generelle Stabilität des Spiel wurde erhöht, diverse Absturzursachen wurden beseitigt.

NPCs teleportieren sich nicht mehr vor euren Augen weg.

Die Gildenuzugehörigkeit wird beim Laden eines Spielstands korrekt zugewiesen.

Große Kreaturen finden sich jetzt besser in der Welt zurecht.

Gesichtsanimationen wurden stellenweise verbessert.

Es gibt einige Bugfixes für spezifische Quest darunter Die Fokussteine , Die Feuerprobe und die Quest für die Rangerhöhung bei den Söldnern.

, und die Quest für die Rangerhöhung bei den Söldnern. Diverse generelle Verbesserungen, die Questblocker verursachen konnten oder den Fortschritt erschwerten.

Das war es auch schon mit den wichtigsten Änderungen, alle Details gibt es wie eingangs erwähnt in den vollständigen Patch Notes von Alkimia Interactive auf Seite 2.

Aktuell konzentrieren sich die Entwickler des Gothic Remakes noch ganz auf Problembehebungen und Balanceänderungen, größere Verbesserungen und neue Features gab es bisher noch nicht. Für so etwas springen aber bereits die Fans selbst in die Bresche. Zum Beispiel hat jemand bereits ein praktisches Schnellreisemenü gebastelt, dass sich perfekt ins Spiel einfügt, mehr dazu lest ihr oben im Kasten.