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Gothic Remake: Publisher meldet riesigen Verkaufserfolg und verspricht »Support und Verbesserungen für die kommenden Wochen und Monate«

Die Neuauflage des legendären Rollenspiels ist gehörig eingeschlagen und hat sich massenweise verkauft.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
12.06.2026 | 15:05 Uhr

49,99 €

Das Gothic Remake verkauft sich hervorragend. Das Gothic Remake verkauft sich hervorragend.

Am 5. Juni ist das Remake zu Gothic 1 erschienen. Das Rollenspiel legt ein vor allem in Deutschland extrem beliebtes Abenteuer im Minental neu auf. Doch gerade weil Gothic spätestens mit dem berüchtigten vierten Teil erst viel Ruhm eingebüßt und danach auch keine neuen Ableger mehr bekommen hat, war nie ganz klar, ob das Remake so richtig einschlägt.

Jetzt wissen wir es besser! Denn das Gothic Remake konnte schon in der ersten Woche nach seinem Release erstaunliche Verkaufszahlen verzeichnen. Wie Publisher THQ Nordic in einer Pressemitteilung jetzt verkündet, wurden ganze 500.000 Einheiten über PC, PS5 und Xbox Series hinweg verkauft.

Damit sollte sich das Remake in etwa genau so gut, wenn nicht besser verkauft haben wie das Original insgesamt. Genaue Zahlen sind dazu zwar nicht bekannt, nur dass es »weit mehr als 100.000 waren«.

Video starten 25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Ein voller Erfolg

Doch nicht nur die Verkaufszahlen sind beeindruckend. Das Open-World-Rollenspiel kommt bei den Spielerinnen und Spielern auch hervorragend weg. Das zeigt sich etwa daran, dass Gothic nicht nur gekauft, sondern dann auch lange gespielt wird.

Auf den Konsolen haben wir keine Daten, aber gemessen an der Steam-Statistik bleiben die Leute lange am Ball. Jeden Tag seit Release sind zur besten Zeit immer mindestens ca. 60.000 Spieler gleichzeitig aktiv gewesen. Der aktuelle Spielerzahlenrekord liegt bei ganzen 78.000 gleichzeitig agierenden, namenlosen Helden.

Und es geht noch weiter! Diese ganzen spielenden Menschen bewerten das Remake recht gut. Obwohl sich in unserem Test noch einige Ecken und Kanten zeigten und vor allem viele Bugs, steht das Remake bei derzeit 85 Prozent positiven Bewertungen von über 16.000 internationalen Steam-Reviews.

Begrenzen wir das Ganze nur auf deutsche Bewertungen, dann steht das Gothic Remake sogar bei 90 Prozent positiven Stimmen.

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Erst der Anfang

Dass die Spielerschaft derart positiv reagiert, ist natürlich eine große Erleichterung für das Entwicklerteam bei Alkimia Interactive. Da ist man direkt doppelt motiviert, noch mehr Zeit in die Entwicklung zu stecken!

Das soll auch passieren, denn der Publisher kündigte weiteren Support für das Remake an. Natürlich erwarten die Fans trotz positiver Stimmung noch viele Bugfixes, die sollen in den nächsten Wochen und Monaten auch kommen.

Ob zu dem anhaltenden Support auch neue Inhalte gehören, wurde nicht ganz klar. Aktuell wurde noch kein DLC oder ein Content-Update in Aussicht gestellt.

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Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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