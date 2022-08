Gratis bei Epic: Für wen lohnt sich das neue kostenlose Spiel?

Ein weiterer Donnerstag, ein weiteres Gratisspiel. Diese Woche bekommt ihr im Epic Games Store aber nicht nur einen Klassiker für lau, sondern auch noch kostenlose Inhalte für einen aufsteigenden Stern am Battle-Royal-Himmel.

Was euch Epic diese Woche anbietet

In Doom 64 spielt ihr die Enhanced Edition des Originals aus dem Jahr 1997, das für die Nintendo 64 erschien. Ihr ballert euch also aus der Ego-Perspektive durch Pixel-Gänge und bekämpft allerlei Dämonen.

spielt ihr die Enhanced Edition des Originals aus dem Jahr 1997, das für die Nintendo 64 erschien. Ihr ballert euch also aus der Ego-Perspektive durch Pixel-Gänge und bekämpft allerlei Dämonen. In dem kostenlosen Battle-Royal-Spiel Rumbleverse treten 40 Personen gegeneinander an – und das ohne Schusswaffen. Stattdessen wird mit Wrestling-Moves gekämpft. Das exklusive Epic-Spiel ist erst am 11. August erschienen, erfreut sich aber bereits jetzt großer Beliebtheit. Diese Woche erhaltet ihr durch die Gratis-Aktion das Boom Boxer-Inhaltspaket. Darin enthalten sind kosmetische Items und ein Gameplay-Ruhm-Booster.

Die kostenlosen Angebote gehen wie immer sieben Tage lang, also in diesem Fall bis zum 25. August 2022 um 16:59. Wollt ihr euch die Skins für das etwas andere Battle-Royal-Spiel oder doch den Shooter-Klassiker direkt sichern, dann folgt einfach dem folgenden Link:

Das steckt hinter Doom 64

Erinnert ihr euch noch an damals, ans Jahr 1997? Da erschien der Nachfolger von Doom 2 auf der Nintendo 64. Zum 25. Jubiläum von Doom 64 kam der Titel in der Enhanced Edition dann auch auf den PC und den Konsolen. Jetzt könnt ihr sogar ganz kostenfrei in die Vergangenheit reisen und Doom 64 erneut erleben!

Das Gameplay ist ganz seinen Vorgängern nachempfunden: Ihr bekämpft grässliche Dämonen in engen Pixel-Korridoren und tobt euch mit unterschiedlichen Waffen in schnellen Gefechten aus. Ihr heilt euch nicht wie in Call of Duty von selbst, sondern müsst noch die Medi-Packs vom Boden aufsammeln. Ganz die alte Schule eben. Wen also die Nostalgie gepackt hat oder wer einfach mal die alten Shooter nachholen möchte, der sollte hier zugreifen.

Das steckt hinter Rumbleverse und dem kostenlosen Inhalts-Paket

Rumbleverse ist noch ganz frisch auf dem Markt, begeistert aber bereits jetzt schon über hunderttausend Spieler. Die erfrischende Abwechslung, dass in einem Battle Royal nicht immer geballert werden muss, sondern auch der Nahkampf Spaß machen kann, scheint gut anzukommen. Auch Kollege Dennis ist trotz der Comic-Grafik sehr angetan, wie ihr in folgendem Artikel lesen könnt:

9 1 Rumbleverse Die neue Battle-Royale-Sensation kommt ohne Schusswaffen aus

Im Inhaltspaket befindet sich das exklusive Boom-Boxer-Set. Mit diesen Skins könnt ihr euch in volle Boxer-Montur begeben: Von Boxhandschuhen bis zu den Boxstiefeln ist alles dabei. Außerdem erhaltet ihr einen exklusiven Hintergrund und Rahmen für die Titelkarte als auch einen zweistündigen Gameplay-Ruhm-Booster, der eure verdienten Erfahrungspunkte erhöht.

Was haltet ihr von den zwei neuen Gratis-Aktionen? Werdet ihr euch eins davon schnappen? Schreibt es uns in die Kommentare!